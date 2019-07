Plastic Omnium : ouvre 2 centres de recherche et développement

04/07/2019 | 09:52

Plastic Omnium annonce l'ouverture de deux nouveaux centres à Bruxelles (Belgique) et à Wuhan (Chine). ω-Omegatech et Δ-Deltatech représentent un investissement global de 100 millions d'euros.



Deux nouveaux centres de recherche et développement sont consacrés aux systèmes à carburant et de dépollution ainsi qu'aux énergies nouvelles.



Le centre ω-Omegatech a ouvert en Chine le 18 juin. Il accueille d'ores et déjà 150 ingénieurs et techniciens. Spécialisé en développement, essais, prototypage et tests mécaniques de systèmes à carburant, il conduira aussi des tests et développements pour les réservoirs à haute pression pour l'hydrogène.



Δ-Deltatech est le centre de recherche et d'innovation de l'activité Clean Energy Systems dédié aux systèmes à carburant et à la réduction des émissions.



Il est également le fer de lance de la recherche et du développement des énergies nouvelles, des piles à combustible et du stockage de l'hydrogène.



