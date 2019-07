Plastic Omnium : ouvre deux nouveaux centres de R&D, dont un en Chine

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'équipementier automobile Plastic Omnium a annoncé jeudi l'ouverture de deux nouveaux centres de recherche et développement (R&D) à Bruxelles, en Belgique, et à Wuhan, en Chine, dédiés aux systèmes à carburant et de dépollution. Ces deux premiers centres de R&D situés hors de France ont représenté un investissement global de 100 millions d'euros pour le groupe.

Le centre de R&D Omegatech a ouvert à Wuhan, en Chine, le 18 juin dernier, et compte déjà 57 projets en développement. Le site accueille 150 ingénieurs et techniciens dont le rôle est de participer au développement, aux essais, au prototypage et aux tests mécaniques de systèmes à carburant. A Wuhan, les équipes de Plastic Omnium conduiront également des tests de développement pour les réservoirs à haute pression pour l'hydrogène.

Le centre de R&D de Wuhan "soutiendra notamment la croissance rapide du groupe en Chine, où ses parts de marché des systèmes à carburant devraient doubler, pour atteindre les 17% en 2022", a indiqué plastic Omnium dans son communiqué.

A Bruxelles, l'équipementier automobile de la famille Burelle a mis en route le centre Deltatech le 1er juillet dernier. Le site est spécialisé dans les énergies nouvelles, la pile à combustible et dans le stockage de l'hydrogène. Les effectifs devraient atteindre 150 ingénieurs et techniciens d'ici à la fin de l'année en cours.

Omegatech et Deltatech viennent s'ajouter aux deux autres centres de R&D de Plastic Omnium qui sont Alphatech, dédié aux systèmes à carburant et inauguré en 2015 à Compiègne, et Sigmatech, dédié aux systèmes de carrosserie et ouvert en 2003 près de Lyon.

En 2018, Plastic Omnium a consacré 418 millions d'euros à la R&D, soit l'équivalent de 5,8% de son chiffre d'affaires consolidé.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33(0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: FXS

Agefi-Dow Jones The financial newswire