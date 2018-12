Plastic Omnium : partenariat de recherche avec l'allemand Bro

13/12/2018 | 09:39

L'équipementier automobile français Plastic Omnium a annoncé hier soir un 'partenariat technologique' avec son homologue allemand Brose portant sur un système de porte.



'Des experts en ingénierie et en design de chaque groupe, installés dans de nouveaux locaux à Nuremberg, en Allemagne, travaillent conjointement sur le développement d'un nouveau système de porte hybride, visant à anticiper les besoins futurs des constructeurs automobiles', indique un communiqué.



'Nous souhaitons ainsi répondre aux enjeux liés aux véhicules autonomes, et améliorer la sécurité et le confort du conducteur et des passagers', commentent les patrons des deux groupes, respectivement Laurent Burelle et Kurt Sauernheimer.





