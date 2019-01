Plastic Omnium : projet en partenariat avec l'allemand Hella

21/01/2019 | 11:39

Plastic Omnium et Hella, équipementier automobile familial coté à Francfort, annoncent le lancement d'un projet innovant de co-développement de solutions intégrées, combinant les pièces extérieures de carrosserie et l'éclairage.



Des experts de chaque groupe, installés en Allemagne, travailleront conjointement sur de nouveaux concepts intégrant des technologies innovantes dans l'éclairage ainsi que dans les systèmes intelligents de carrosserie, à l'avant et à l'arrière du véhicule.



'Cela renforcera notre offre sur les pare-chocs et les hayons intelligents, en enrichissant leur contenu avec de l'éclairage et des fonctions de communication', a déclaré Laurent Burelle, PDG de Plastic Omnium.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.