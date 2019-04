Plastic Omnium : résiste à la baisse du marché mais ne confirme pas ses objectifs 2019

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Plastic Omnium a publié mardi un chiffre d'affaires économique supérieur aux attentes des analystes au titre du premier trimestre, mais l'équipementier automobile n'est toutefois pas en mesure de confirmer ses objectifs annuels alors qu'il prévoit désormais une production automobile mondiale en recul sur l'ensemble de l'année 2019.

Sur les trois premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires consolidé du groupe de la famille Burelle a atteint 2,07 milliards d'euros, soit une hausse de 33,2% en données publiées. Hors effet de change et variations de périmètre, la croissance a calé pour s'établir à -0,3%.

Le chiffre d'affaires économique, qui correspond au chiffre d'affaire augmenté de la contribution des coentreprises de l'équipementier, a atteint 2,24 milliards d'euros, en amélioration de 20% en données publiées et en baisse de 0,3% à périmètre et changes constants.

Selon un consensus réalisé par Factset, les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires économique de 2,22 milliards d'euros.

En considérant le chiffre d'affaires économique, l'activité de Plastic Omnium a mieux résisté que la production automobile mondiale, qui a décliné de 6,8% au premier trimestre. L'écart de performance en faveur de l'équipementier familial ressort à 6,5 points de pourcentage.

Côté perspectives, Plastic Omnium a déclaré s'attendre désormais à une production automobile en baisse sur l'ensemble de l'année 2019, alors qu'il l'attendait "globalement stable" auparavant.

Dans ce contexte, le groupe est dans l'incapacité de confirmer ses objectifs annuels d'une surperformance de 5 points par rapport à la production automobile mondiale, d'une progression de sa marge opérationnelle en valeur et d'une génération de trésorerie d'au moins 200 millions d'euros.

"Les prévisions du marché automobile du second semestre 2019 seront clé afin de confirmer l'évolution de nos résultats annuels", a souligné Plastic Omnium dans un communiqué de presse.

Pour le premier semestre de l'exercice en cours, Plastic Omnium a déclaré viser une surperformance de 5 points de ses activités par rapport à une production automobile mondiale en baisse d'environ 5% ainsi qu'un résultat opérationnel inférieur à celui du premier semestre de l'année 2018.

