Plastic Omnium : ses nouvelles solutions au Mondial de Paris

02/10/2018 | 10:21

Plastic Omnium présente au Mondial de Paris ses dernières solutions pour une mobilité propre et connectée.



Le groupe présente des solutions permettant à court terme, d'atteindre les objectifs de réduction de CO2 des véhicules fixés pour 2021 : allègement des véhicules et solutions d'optimisation aérodynamique passives et actives, réservoirs spécifiques et pilotés électroniquement pour véhicules hybrides rechargeables.



A plus long terme, le groupe vise une mobilité entièrement décarbonée, grâce à la pile à combustible (jusqu'à 800km d'autonomie avec zéro-émission).



Plastic Omnium présente, pour la première fois, un véhicule électrique hybride - batterie / pile à combustible : grâce à un réservoir de 74 litres d'hydrogène qui ne pèse que 1,7 kg, et une pile à combustible, développés par Swiss Hydrogen, start- up suisse acquise en décembre 2017, l'autonomie de la voiture est doublée et le temps de recharge est limité à 5 mn.



La prise de contrôle opérationnel de HBPO, leader mondial de l'assemblage complexe des modules bloc avant, donne à Plastic Omnium l'opportunité de présenter son offre en matière de modularisation du véhicule.



