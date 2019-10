Plastic Omnium : un warning avant le point trimestriel

09/10/2019 | 17:13

Alors que les prévisions bénéficiaires des entreprises cotées pointent le nez vers le bas en Europe, il ne semble pas judicieux de compter sur le secteur automobile pour inverser la tendance. L'avertissement sur résultats lancé hier soir par l'équipementier français Plastic Omnium plaide en ce sens.



Hier en effet, le groupe qui le 1er janvier 2020 sera dirigé non plus par l'actuel PDG, Laurent Burelle, mais par un directeur général choisi hors de la famille et de l'effectif actuel, Laurent Favre, a devancé l'appel des points trimestriels... en lançant un avertissement sur ses résultats.



Rappel des épisodes précédents : en 2018, ce que le groupe appelait alors sa 'marge opérationnelle' (et qui correspondait plutôt au résultat du même nom) s'était tassé de 0,8% par rapport à 2017, à 610,1 millions d'euros. Soit, relativement au CA, un ratio de marge revenue de 9,6% à 8,4%. Le 14 février, le groupe comptait, pour l'ensemble de l'exercice 2019, sur 'une marge (comprendre, un résultat, ndlr) opérationnelle en progression en valeur'.



Soit mais durant le 1er semestre, cette 'marge' a baissé de 13% à 281 millions, soit 6,6% du CA. Cet été, Plastic Omnium n'anticipait donc plus qu''un résultat opérationnel en légère baisse en comparaison des 610 millions d'euros réalisés en 2018.'



Nouvel abaissement hier soir, 8 octobre : désormais, la direction attend une marge (cette fois exprimée en pourcentage) opérationnelle d''autour de 6% du CA'. Ce qui suppose que le résultat d'exploitation continuera probablement de se dégrader durant la seconde partie de l'année.



Bref, les 562 millions d'euros de résultat opérationnel anticipés pour 2019 par le consensus FactSet en date du 6 octobre ne sont plus d'actualité. Cette estimation moyenne des analystes sera révisée en baisse dans les semaines qui viennent, probablement un peu au-dessus de 500 millions d'euros. Et la prévision de bénéfice par action pour 2019 (2,39 euros actuellement) suivra le même chemin.



Logiquement, l'action Plastic Omnium perd près de 8% ce midi à la Bourse de Paris. On notera cependant que les titres Valeo et Faurecia, eux, gagnent près de 2% parallèlement.



A suivre sur les agendas : Faurecia sera le premier des trois grands équipementiers français à ouvrir le bal des points trimestriels, le 17 octobre. Puis Valeo et Plastic Omnium (qui en a déjà donné les grandes lignes hier) se livreront à ce même exercice le 24 octobre



