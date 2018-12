Plastic Omnium : va sortir de l'indice Stoxx 600

04/12/2018 | 11:19

En baisse de plus de 40% sur les six derniers mois, l'action de l'équipementier automobile français Plastic Omnium ne fera plus partie des composantes de l'indice Stoxx Europe 600 à partir du 24 décembre, a annoncé hier le promoteur d'indices Stoxx.



Au total, Stoxx retirera à cette date cinq valeurs de l'indice, dont Sopra Steria et Wacker Chemie, et en fera entrer cinq autres, dont Knorr Bremse, Polish Oil et Interpump.



L'indice large Stoxx Europe 600 comprend, comme son nom l'indique, 600 capitalisations de toutes tailles provenant de 17 pays de l'Europe, essentiellement ceux de l'Union européenne, mais aussi la Norvège et la Suisse.





