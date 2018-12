Poursuite d’une stratégie de croissance rentable : Free cash-flow, réduction des coûts et excellence industrielle pour accélérer l’innovation et enrichir le contenu technologique

Un « pure player » automobile global et diversifié

Groupe familial indépendant, Plastic Omnium est un acteur global, présent dans 26 pays au travers de 122 usines et servant 83 marques automobiles.

Suite à la prise de contrôle, le 1er juillet 2018, de HBPO, leader mondial des modules bloc-avant et à la cession de la division Environnement qui devrait intervenir le 17 décembre 2018, Plastic Omnium s'affirme en tant que « pure player » automobile organisé autour de deux secteurs opérationnels aux business modèles différents :

- Plastic Omnium Industries, dédié aux activités de production de systèmes de carrosserie intelligente et d'énergie propre, avec des investissements significatifs et des cycles longs ;

- Plastic Omnium Modules, dédié aux activités de design et d'assemblage de modules complexes avec de faibles capitaux employés.

2018 : un environnement de marché complexe

L'année 2018 est marquée par une augmentation croissante des risques macro-politiques et macro-économiques (guerres commerciales, Brexit, ralentissement de la Chine) se traduisant par des incertitudes et une volatilité accrues (monnaies, matières premières, taux d'intérêt…) Dans ce contexte, auquel s'ajoute le déclin du diesel et les nouvelles réglementations en matière d'homologation des véhicules neufs en Europe (WLTP), le marché automobile a connu une dégradation au 2nd semestre avec une décroissance prévue de -3,2%, après une hausse de 2,2% au 1er semestre, amenant l'année à une baisse de -0,5%.

Dans cet environnement de marché, Plastic Omnium confirme pour l'année 2018 les perspectives financières suivantes (en comparaison aux données 2017 IFRS 5, ie retraitées de l'activité Environnement) :

- une croissance du chiffre d'affaires économique d'au-moins 5%, soit un chiffre d'affaires d'environ 8,9 milliards d'euros en données proforma ;

- une croissance du chiffre d'affaires consolidé d'au-moins 10% ;

- un résultat opérationnel 2018 comparable à celui de 2017 (615 millions d'euros en 2017) ;

- un résultat net part du groupe en forte progression suite aux effets de périmètre ;

- un free cash-flow à 3 chiffres.

