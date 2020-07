Plastic Omnium SE : L'hésitation devrait laisser place à la volatilité 17/07/2020 | 14:16 achat En cours

Cours d'entrée : 19.2€ | Objectif : 23.25€ | Stop : 17.4€ | Potentiel : 21.09% La valeur Plastic Omnium SE est enfermé au sein d'un trading range. Cette phase de distribution doit laisser place au retour d'une tendance affirmée.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 23.25 €. Points forts Le titre présente un niveau de valorisation très faible avec une valeur d'entreprise estimée à 0.53 fois son chiffre d'affaires.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

Points faibles Les marges dégagées par la société sont relativement faibles.

Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Les prévisions de chiffre d'affaires des analystes couvrant la société ont été récemment revues à la baisse. Un tassement de l'activité est nouvellement anticipé.

Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.

Les analystes qui couvrent le dossier ont récemment revu à la baisse leurs estimations de bénéfices.

Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Pièces de carrosserie Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. PLASTIC OMNIUM SE -23.09% 3 200 STANLEY ELECTRIC CO., LTD. -16.51% 3 979 LINAMAR CORPORATION -21.92% 1 855 JIANGSU XINQUAN AUTOMOTIVE .. 51.89% 974 AUTONEUM HOLDING AG -15.96% 481 - UNIPRES CORPORATION -36.64% 410

Gallien Girardot © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières EUR USD CA 2020 6 916 M 7 900 M - Résultat net 2020 -26,0 M -29,7 M - Dette nette 2020 858 M 981 M - PER 2020 -134x Rendement 2020 1,78% Capitalisation 2 799 M 3 200 M - VE / CA 2019 VE / CA 2020 0,53x Nbr Employés 21 913 Flottant 38,9% Prochain événement sur PLASTIC OMNIUM SE 23/07/20 Premier semestre 2020 Présentation des résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 8 Objectif de cours Moyen 19,70 € Dernier Cours de Cloture 19,15 € Ecart / Objectif Haut 14,9% Ecart / Objectif Moyen 2,87% Ecart / Objectif Bas -18,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Laurent Favre Chief Executive Officer & Director Laurent Burelle Chairman Rodolphe Lapillonne Chief Financial & Information Officer, Senior EVP Ronan Stephan Scientific Director Jérôme Gallot Director