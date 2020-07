Plastic Omnium : réduit encore ses coûts et vise un bénéfice opérationnel cette année

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'équipementier automobile Plastic Omnium a fait part jeudi de son ambition de réaliser une marge opérationnelle bénéficiaire cette année grâce notamment à la mise en place d'un nouveau plan d'économies, dans un contexte de chute de la production et de la demande automobiles mondiales, en raison de la crise sanitaire du nouveau coronavirus.

Pour l'ensemble de l'année 2020, Plastic Omnium a pris comme hypothèse une baisse de la production automobile mondiale de près de 26%, à 64 millions de véhicules. Dans ces conditions de marché, le groupe prévoit d'enregistrer un excédent brut d'exploitation (Ebitda) représentant plus de 8% de son chiffre d'affaires consolidé et de renouer avec une marge opérationnelle bénéficiaire.

L'équipementier de la famille Burelle compte également afficher à fin 2020 une baisse de son chiffre d'affaires économique inférieure d'au moins 5 points de pourcentage au repli de la production automobile mondiale.

L'amélioration prévue des résultats à partir du second semestre de cette année sera notamment permise par les premiers effets du nouveau plan d'économies annuelles de 240 millions d'euros d'ici à fin 2022 établi par le groupe. L'entreprise a déjà réalisé 117 millions d'euros d'économies depuis le début de cette année.

Sur l'ensemble du premier semestre, marqué par la propagation du Covid-19 à l'échelle planétaire, Plastic Omnium a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 2,96 milliards d'euros, en baisse de 30,6% sur un an, du fait de l'arrêt des chaînes de production des constructeurs automobiles à cause de la pandémie de coronavirus. A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaire consolidé a reculé de 30,3%.

Le chiffre d'affaires économique, qui tient compte des contributions des coentreprises de l'industriel, a chuté de 29,9% en données publiées et de 29,5% à périmètre et taux de change constants, à 3,23 milliards d'euros. La variation organique du chiffre d'affaires économique traduit une surperformance de 4,3 points de pourcentage par rapport à la contraction de 33,8% de la production automobile mondiale au premier semestre.

Entre janvier et juin, l'Ebitda de Plastic Omnium s'est élevé à 171 millions d'euros, pour représenter 5,8% du chiffre d'affaires consolidé, contre une marge d'Ebitda de 12% un an plus tôt.

La marge opérationnelle est devenue déficitaire de 116 millions d'euros au premier semestre, contre une marge opérationnelle bénéficiaire de 281 millions d'euros et représentant 6,6% du chiffre d'affaires consolidé au premier semestre 2019. Les dirigeants prévoient que le taux de marge opérationnelle atteigne 4% de ce même chiffre d'affaires au second semestre.

Le groupe a accusé une perte nette de 404 millions d'euros, contre un bénéfice de 155 millions d'euros au premier semestre 2019. Au premier semestre 2020, la perte a été lestée par 267 millions d'euros de dépréciations d'actifs, décidées par les dirigeants "compte tenu de la chute des volumes liée à la pandémie de Covid-19 et de la prise en compte d'un scénario de redressement lent de la production automobile mondiale", a précisé Plastic Omnium. Hors dépréciations d'actifs nettes d'impôts, la perte nette de l'industriel est ressortie à 179 millions d'euros.

Selon un consensus réalisé par Factset, les analystes tablaient sur une perte nette de 114 millions d'euros, une marge opérationnelle déficitaire de 117 millions d'euros et un chiffre d'affaires consolidé de 2,91 milliards d'euros.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

COMMUNIQUES FINANCIERS DE PLASTIC OMNIUM:

https://www.plasticomnium.com/fr/component/content/article/2-uncategorised/145-investor-relations.html

Agefi-Dow Jones The financial newswire