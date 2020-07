Résultats semestriels 2020 : Résilience et transformation

Un groupe agile, efficace et responsable pour gérer une baisse historique de la production automobile mondiale au 1er semestre

- Surperformance de 4,3 pts de la production automobile mondiale en recul de 33,8% au 1er semestre 2020 ;

- Anticipation et réactivité du Groupe : 117 M€ de réduction de coûts sur la période ;

- Préservation de la trésorerie et des liquidités : réduction de 82 M€ des investissements et obtention de 560 M€ de nouvelles lignes de crédit à 5 ans, sans covenant ;

- Au-delà des mesures de protection des salariés, création d'un fonds dédié Covid-19.

Un leadership et des ambitions renforcées dans un marché en lent redressement

- Surperformer d'au-moins 5 points la production automobile mondiale en 2020 et 2021 ;

- Hypothèse de management d'une production à 64 millions en 2020 et 70 millions en 2021 (contre 86 millions en 2019) ;

- Renforcer la capacité bénéficiaire du Groupe avec un nouveau plan de 240 M€ d'économies annuelles d'ici à fin 2022 : digitalisation et transformation de l'organisation, rationalisation industrielle ;

- Etre un consolidateur de technologies dans la mobilité propre et connectée en s'appuyant sur une forte capacité d'innovation et sur une structure financière solide avec 1,9 Md€ de liquidités disponibles au 30 juin 2020 ;

- Faire de la RSE un accélérateur de performance au travers de programmes ambitieux en matière de neutralité carbone, de diversité des équipes et d'égalité des chances.

« Face à une crise mondiale sans précédent, nous pouvons nous appuyer sur des fondamentaux humains, industriels, technologiques et financiers solides qui nous permettent de maintenir nos ambitions stratégiques d'acteur de référence pour la mobilité propre et connectée.

Le Groupe déploie un plan de transformation profond pour répondre à la fois au redressement modéré du marché automobile mondial et à l'accélération des mutations technologiques et sociétales.

Dès le second semestre, Plastic Omnium renouera avec des résultats positifs et une génération de cash-flow libre significative. Nos résultats continueront de progresser dans les années qui suivent.

Je suis convaincu que le Groupe sortira renforcé de cette crise. Toutes les équipes de Plastic Omnium sont plus que jamais mobilisées et je les remercie pour leur engagement. »

Laurent Favre - Directeur Général de Compagnie Plastic Omnium SE

