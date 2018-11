Plastivaloire : dégradé par Portzamparc après le warning

16/11/2018 | 09:47

Alors que l'action Plastivaloire est sanctionnée d'une baisse de 8% ce matin à la Bourse de Paris après le lancement d'un 'profit warning', Portzamparc abaisse son conseil de 'renforcer' à 'conserver'. L'objectif de cours de 10 euros n'offre qu'un potentiel symbolique.



Hier soir en effet, l'équipementier automobile de Langeais a dévoilé un chiffre d'affaires annuel 2017/2018 de 658,9 millions, alors qu'il visait entre 660 et 670 millions. De plus, il a abaissé sa prévision de marge d'EBITDA pour l'exercice, qui revient de la fourchette 12-12,5% à 'autour de 10,5%'.



Soulignant un 'net ralentissement' des ventes au second semestre, Portzamparc explique que Plastivaloire 'a été pénalisé au 4e trimestre par une base de comparaison élevée (...) et l'impact de la norme WLTP qui pèse sur la performance de l'Automobile (...) qui est compensée par la très bonne tenue de l'Industrie'. De plus, la filiale mexicaine a pâti 'du décalage de l'entrée en production de deux véhicules', et l'impact plus lourd des matières premières a entraîné le lancement d'un avertissement sur résultats.



'Plastivaloire ne parvient pas à résister aux nombreux vents contraires soufflants sur le secteur', déplore Portzamparc qui, compte tenu de la dégradation des perspectives de rentabilité, se montre moins offensif sur la valeur, en attendant mieux.









Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.