Plastivaloire : perspectives 'décevantes', selon Portzamparc

19/12/2018

Portzamparc, le bureau d'études spécialisé dans les 'smidcaps' parisiennes, confirme son conseil de conserver l'action Plastivaloire. Hier, jugent les analystes, l'équipementier automobile a publié des comptes annuels 'légèrement supérieurs à nos attentes', mais aussi des perspectives 'décevantes'. L'objectif de cours est abaissé de 9 à 8,1 euros (- 10%).



En effet, sur l'exercice 2017/2018, le groupe a dégagé une marge d'EBITDA de 11% qui, si elle baisse de 210 points de base, dépasse cependant l'anticipation de Portzamparc (10,5%). Soit des résultats 'dans le haut de la fourchette de sa dernière 'guidance'' de la direction, commentent les analystes. Même si 'le groupe continue de subir les nombreuses pressions sur la marge présentes (lors de l'exercice précédent) et au 1er semestre, (ainsi que) le creux d'activité du 2e semestre', commente une note.



Et les spécialistes d'ajouter : 'les perspectives 2018-2019 laissent entrevoir un arrêt de la croissance organique ainsi qu'une accentuation des pressions sur la marge. Malgré une valorisation attractive, nous ne conseillons pas de revenir sur le titre avant le retour d'un momentum plus favorable', termine Portzamparc.









