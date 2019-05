PLASTIVALOIRE : LCM ajuste sa cible à la baisse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LCM abaisse son objectif de cours de 9,50 à 8,70 euros sur le titre Plastivaloire, tout en maintenant son opinion Neutre, dans le sillage du point d’activité du deuxième trimestre de l’exercice 2018-2019. En dépit d’un chiffre d’affaires meilleur qu’escompté sur la période, le plasturgiste automobile se montre prudent sur la fin d’exercice. Ainsi, le management revoit à la baisse ses anticipations pour l’ensemble de l’exercice avec un chiffre d’affaires visé autour de 730 millions d’euros désormais (contre 745 millions d’euros) et une marge Ebitda autour de 10% (contre 11%).Sur la topline, cela revient à un second semestre en croissance de 16% en données consolidées et un recul de 2% en organique, selon les estimations de LCM.Pour l'analyste, cette prudence se justifie par une large dépendance à l'industrie automobile qui peine à se reprendre, le scénario du redressement n'étant toujours pas garanti à très court-terme, et par des coûts de production pénalisants ( inflation salariale notamment).