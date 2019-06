PLASTIVALOIRE : LCM reste Neutre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LCM maintient son opinion Neutre sur le titre Plastivaloire, ainsi que son objectif de cours de 8,7 euros. Les résultats semestriels 2018-19 du plasturgiste automobile sont en repli, comme anticipé, dans un contexte opérationnel difficile marqué par de nombreux vents contraires.L'analyste explique que l'activité demeure pénalisée par la morosité des volumes avec un chiffre d'affaires qui recule de 4,8% en organique, l'inflation continue des salaires et des frais de sous-traitance, ainsi que des perturbations subies en Allemagne (contreperformance des constructeurs allemands) et au Royaume-Uni (Brexit).Au niveau des perspectives, l'objectif de 730 millions d'euros annoncé en mai demeure pour l'exercice en cours. En revanche, l'expert signale une vision plus optimiste concernant l'Ebitda puisque le management avance une marge " d'au moins 10% " contre " autour de 10% " annoncé lors de la révision des objectifs le 20 mai dernier.