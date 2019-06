PLASTIVALOIRE : LCM toujours Neutre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LCM réitère son opinion Neutre sur le titre Plastivaloire, ainsi que son objectif de cours de 8,7 euros. Le bureau d’études note que la baisse de rentabilité sur le premier semestre s’explique par un ensemble de vents contraires divers. L'analyste pointe du doigt le recul des volumes de production avec des impacts assez lourds au Royaume-Uni et en Allemagne, un mix dégradé par la montée en puissance de pièces intégrant des composants externes, ainsi que les nouveaux lancements de production (Golf avec Volksagen et 208 avec PSA).L'expert évoque également l'inflation des salaires et des frais de transport, et un effet de saisonnalité défavorable pour TransNav avec une marge Ebitda sur le premier semestre de 13% contre 17% en année pleine.En revanche, le deuxième semestre 2018-2019 s'annonce de meilleure facture, souligne le broker.A court-terme, la volatilité demeure toujours significative dans le secteur automobile, ce qui incite l'analyste à rester prudents.