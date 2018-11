Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Plastivaloire vient de réaliser son point d’activité au titre du 4ème trimestre de son exercice 2017-2018. Ainsi, le spécialiste des pièces en plastique complexe a réalisé un chiffre d’affaires de 156,5 millions d’euros sur la période, en quasi stagnation sur un an." Outre la base de comparaison élevée (+10% de croissance sur ce trimestre l'an dernier), le ralentissement de la croissance s'explique en partie par un contexte conjoncturel moins favorable pour l'activité Automobile (chiffre d'affaires Automobile en recul de 3,7% sur la période), en raison notamment des nouvelles normes anti-pollution qui perturbent les marchés européens majeurs ", explique Plastivaloire, dans son communiqué.Sur l'ensemble de l'exercice, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 658,9 millions d'euros, en croissance purement organique de 5%. Plastivaloire visait un chiffre d'affaires annuel compris entre 660 et 670 millions d'euros.La moindre performance de l'activité Automobile, associée à une inflation des matières premières et de l'énergie, aura un impact sur les résultats.Le groupe a ainsi ajusté son objectif de marge d'Ebitda autour de 10,5% pour l'exercice. Jusqu'ici, il visait une marge annuelle d'Ebitda entre 12% et 12,5%.