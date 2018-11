PLASTIVALOIRE : chute lourdement après son avertissement sur résultats

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Décidément, il ne fait pas bon être équipementier automobile en ce moment. Plastivaloire en est une nouvelle illustration : le titre chute de 11% à 8,92 euros, dans le sillage d’un avertissement sur ses résultats annuels. Comme d’autres avant lui, le français a été impacté par la mise en place des nouvelles procédures d'homologation des véhicules (WLTP) en Europe, l’inflation des matières premières et de l’énergie. En outre, la contribution du Mexique reste marginale sur l'exercice, en raison du décalage de l'entrée en production de deux véhicules américains.L'acquisition du plasturgiste américain TransNav, déjà présent depuis plusieurs années au Mexique, devrait permettre d'accélérer le développement de cette zone à fort potentiel pour le groupe.En conséquence, sur l'ensemble de son exercice 2017-2018, le spécialiste des pièces en plastique complexe a ajusté son objectif de marge d'Ebitda autour de 10,5% pour l'exercice. Jusqu'ici, il visait une marge annuelle d'Ebitda entre 12% et 12,5%.Sur le dernier trimestre de son exercice, Plastivaloire a réalisé un chiffre d'affaires de 156,5 millions d'euros, en quasi stagnation sur un an. Outre les éléments évoqués précédemment, le groupe pâtit d'une base de comparaison élevée (+10% de croissance sur ce trimestre l'an dernier).Sur l'ensemble de l'exercice, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 658,9 millions d'euros, en croissance purement organique de 5%. Il manque ainsi son objectif qui se situait entre 660 et 670 millions d'euros.