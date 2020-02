PLASTIVALOIRE : croissance de près de 9% au premier trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Plastivaloire a réalisé au premier trimestre 2019-2020 un chiffre d’affaires de 183,9 millions d'euros, en hausse de 8,8%. Cette croissance intègre TransNav sur 3 mois cette année au lieu de 2 mois en 2018-2019. L'activité du fabricant de pièces plastiques complexes a connu une hausse de 4,7% à périmètre constant. Le groupe a bénéficié du rebond de l’activité en Automobile par rapport au 1er trimestre 2018-2019 : +13,5%." Cette dynamique sectorielle est soutenue par l'entrée en production progressive de nouveaux programmes, ainsi que par le développement de l'activité en Turquie et au Mexique ", a expliqué Plastivaloire.Au final, le chiffre d'affaires réalisé dans le secteur Automobile (pièces et outillages) ressort à 153,3 millions d'euros, soit 83,4% du chiffre d'affaires global, et à 30,6 millions d'euros pour le secteur Industries, soit 16,6%.Plastivaloire souligne que le bon niveau d'activité enregistré au premier trimestre lance l'exercice 2019-2020 sur de bonnes bases.L'objectif du groupe de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires est ainsi conforté. Le groupe rappelle également viser une marge d'Ebitda en progression et une hausse significative de la génération de free cash-flow, grâce à la capacité bénéficiaire et à la forte réduction programmée en 2019-2020 des investissements, après le niveau très élevé des derniers exercices.À moyen terme, Plastivaloire confirme son plan de développement régulier et ambitieux qui vise à atteindre un chiffre d'affaires d'1 milliard d'euros en septembre 2025.