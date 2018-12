Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le résultat net part du groupe 2017/2018 de Plastivaloire est ressorti à 39,7 millions d'euros, en baisse de 6,7 %. Comme anticipé, l'Ebitda ressort à 72,2 millions, soit une marge d'Ebitda de 11 %. Le recul d'environ 2 points s'explique pour près de la moitié par une baisse de la marge brute (coûts de l'énergie et démarrage difficile de certaines productions en Allemagne) et pour l'autre moitié, par une moins bonne absorption des coûts opérationnels dans un contexte de ralentissement du marché automobile sur la fin de l'exercice.Le groupe réalise un chiffre d'affaires annuel de 658,9 millions, en croissance organique de 5 %. L'activité a été solide sur la quasi-totalité des sites de production européens, confirmant le bon dimensionnement industriel du groupe.Le développement au Mexique a pris en revanche du retard en raison de décalages sur le démarrage de contrats, la contribution restant marginale sur l'exercice.Pour 2018-2019 (TransNav consolidé sur 11 mois), le groupe se fixe, en tenant compte du contexte économique plus incertain, un objectif de chiffre d'affaires de 745 millions, avec un objectif de marge d'EBautour de 11 %.A moyen terme, Plastivaloire confirme son plan de développement régulier et ambitieux, désormais quasi exclusivement organique, qui vise à atteindre un chiffre d'affaires d'1 milliard d'euros en septembre 2025.