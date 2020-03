PLASTIVALOIRE : fermeture progressive des sites de production en France

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Plastivaloire annonce que compte tenu des circonstances exceptionnelles provoquées par la crise sanitaire du Covid-19 et des recommandations gouvernementales, la société a pris la décision de fermer progressivement l'ensemble de ses sites de production en France, en concertation avec ses clients afin de ne pas brutalement couper les livraisons et la chaîne logistique.Le groupe ajoute que ces mesures visent à protéger la santé de tous les collaborateurs et à freiner la propagation du virus. La durée de fermeture dépendra de l'évolution de la situation sanitaire et des décisions gouvernementales.Des mesures similaires sont prises sur les sites européens en fonction du contexte sanitaire local et des recommandations gouvernementales, toujours en concertation avec les clients.La société indique qu'elle tiendra le marché informé des évolutions importantes.