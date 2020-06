Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Plastivaloire a publié mardi soir ses résultats au titre du premier semestre de son exercice 2019-2020 (octobre à mars). Ainsi, le plasturgiste automobile a dévoile un résultat net (part du groupe) de 4,4 millions d'euros sur la période (contre 12,8 millions un an plus tôt), ainsi qu'un Ebitda de 35,7 millions d'euros (contre 36,1 millions un an plus tôt). Il en découle une marge d’Ebitda de 9,7%, en repli limité de 0,3 point.De son côté, le chiffre d'affaires (déjà publié) s'établit à 366,7 millions d'euros lors du premier semestre 2019-2020, en croissance de 1,7% à données publiées et stable à périmètre constant.Si l'exercice avait bien débuté, le mois de mars a été marqué par la pandémie mondiale de Covid-19, qui a eu comme conséquence la fermeture progressive des sites de production et d'atténuer la croissance et la rentabilité semestrielle.Cet impact de la crise sanitaire se fera sentir également au troisième trimestre de l'exercice en cours. Le manque de chiffre d'affaires devrait se situer autour de 100 millions d'euros, dont la moitié sur le mois d'avril." Cette baisse brutale aura un impact mécanique sur la rentabilité, qui sera cependant atténué par les mesures de flexibilité, dont le chômage partiel en France, ainsi que par la gestion drastique des coûts ", explique Plastivaloire.Compte tenu des incertitudes sur la vigueur de la reprise, le groupe n'est pas en mesure de fournir des projections chiffrées sur le quatrième trimestre.Enfin, Plastivaloire assure que son projet d'implantation en Chine reste d'actualité. Les discussions, ralenties par le contexte, se poursuivent avec un potentiel partenaire chinois, afin de créer une joint-venture en vue de produire des pièces pour l'un des clients premium du groupe.