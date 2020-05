PLASTIVALOIRE : le troisième trimestre sera fortement impacté par la crise du Covid-19

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Plastivaloire a réalisé lundi soir son point d’activité au titre du premier semestre de son exercice 2019-2020. Ainsi, l’équipementier automobile a publié un chiffre d'affaires de 366,7 millions d’euros sur la période, en croissance de 1,7% à données publiées et stable à périmètre constant. Plastivaloire explique que la croissance a été sensiblement atténuée par les premiers impacts du développement mondial de la pandémie Covid-19, qui l’a contraint à réduire fortement à compter de la mi-mars son activité et à fermer provisoirement la quasi-totalité de ses sites industriels.Sur le deuxième trimestre, le groupe enregistre ainsi un recul organique de -4,6%.Pour faire face à la crise, Plastivaloire a obtenu en France des prêts garantis par l'Etat (PGE) auprès de ses banques et un prêt Atout auprès de Bpi France, pour un montant total de 32 millions d'euros.Du côté des perspectives, le troisième trimestre de l'exercice sera fortement et logiquement impacté par la crise sanitaire actuelle sans qu'il soit encore possible de donner une projection précise compte tenu des incertitudes encore fortement présentes.Quasiment tous les sites ont été à l'arrêt pendant tout le mois d'avril. Depuis mai, le groupe réouvre et relance progressivement son activité, au fur et à mesure de la levée des restrictions locales et du rythme de redémarrage des usines des clients.Au total, 22 sites ont repris une activité industrielle mais avec des taux d'utilisation globalement très modérés dans les premières semaines, notamment en Europe.