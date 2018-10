PLASTIVALOIRE : signe un accord pour l'acquisition de TransNav

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le groupe Plastivaloire a signé un protocole d’accord engageant pour acquérir 100% du capital du groupe américain TransNav. Ce dernier dispose de trois sites industriels de plasturgie, deux aux Etats-Unis dans le Michigan et dans le Kentucky et un au Mexique, à Puebla. Cette acquisition rentre dans la stratégie d’expansion internationale du groupe qui vise à s’implanter au plus près des grands bassins de production, notamment automobile.Elle accélère le développement de Plastivaloire sur le continent américain, démarré avec l'ouverture d'un premier site industriel en propre au Mexique.Cette opération est soumise à l'approbation des autorités anti-trust aux Etats-Unis qui devraient se prononcer avant la fin de l'année 2018.