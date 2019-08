Plastiques Du Val-de-loire : Croissance de +15% au 3ème trimestre 2018-2019 - Confirmation des objectifs annuels

En M€

Données non auditées 2017-2018 2018-2019 Variation 3ème trimestre 162,0 186,3 +14,9% 9 mois 502,4 546,8 +8,8%

Le Groupe Plastivaloire a confirmé au 3ème trimestre de son exercice 2018-2019 l'amélioration progressive de son activité. Le Groupe renoue, ainsi, sur ce trimestre avec une croissance organique positive de +0,7% et bénéficie de la bonne contribution de la société TransNav acquise fin 2018, à hauteur de 23,1 M€ sur ce trimestre.

Les nouvelles affaires engrangées dans le secteur Industries et la montée en puissance de la production au Mexique ont permis de compenser un contexte conjoncturel toujours peu favorable en Automobile, qui continue de peser sur les cadences de production.

Le chiffre d'affaires 9 mois s'établit à 546,8 M€ en croissance globale de +8,8% avec un recul organique limité à -3,0%. Le chiffre d'affaires réalisé dans le secteur Automobile (pièces et outillages), ressort à 440,2 M€, soit 80,5% du chiffre d'affaires (82,7% sur 9 mois en 2017-2018). Le secteur Industries (pièces et outillages), bien orienté, contribue pour 106,6 M€, soit 19,5% du chiffre d'affaires (17,3% sur 9 mois en 2017-2018). Les outillages seuls sont en forte progression au 3ème trimestre, aussi bien en Automobile qu'en Industrie, en phase avec le bon carnet de commandes, confirmant la visibilité sur le lancement de futures productions dans les mois à venir.

Confirmation des objectifs annuels

Le Groupe Plastivaloire entend poursuivre l'amélioration progressive de sa croissance organique au cours des prochains trimestres, avec notamment un redressement attendu dans l'activité Automobile.

Fort du niveau d'activité enregistré au 3ème trimestre, le Groupe Plastivaloire confirme son objectif d'un chiffre d'affaires de 730 M€, tout en visant une marge d'EBITDA d'au moins 10,0%. Le Groupe devrait ainsi franchir lors de cet exercice une nouvelle étape, en phase avec son ambition d'atteindre un chiffre d'affaires d'1 milliard d'euros en septembre 2025.

A propos du Groupe Plastivaloire :

Le Groupe Plastivaloire est l'un des tous premiers fabricants européens de pièces plastiques complexes destinées aux produits de grande consommation. Le Groupe conçoit et réalise ces pièces en grande série. Le Groupe Plastivaloire intervient dans les secteurs « automobile » et « industries ». Le Groupe Plastivaloire dispose de 33 sites industriels en France, Allemagne, Etats-Unis, Pologne, Espagne, Roumanie, Turquie, Tunisie, Angleterre, Portugal, République Tchèque Slovaquie et au Mexique.

Nombre d'actions : 22 125 600 - Euronext Paris, Compartiment B – ISIN : FR0000051377 - PVL

Reuters : PLVP.PA - Bloomberg : PVL.FP

Groupe Plastivaloire :

Patrick Findeling et Vanessa Findeling au +33 (0)2 47 96 15 15

ACTUS finance & communication :

Relations investisseurs : Guillaume Le Floch au +33 (0)1 53 67 36 70

Relations Presse : Anne-Catherine Bonjour au +33 (0)1 53 67 36 93

