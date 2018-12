Plastiques du Val de Loire : Décryptage AOF du palmarès du SRD à la mi-séance - Mercredi 19 décembre 2018 La plus forte hausse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

PLASTIVALOIRE (+9,32% à 8,56 euros)Plastivaloire bondit sur la place de Paris, dans le sillage de résultats annuels moins dégradés que prévu et du maintien d'un cap ambitieux à moyen terme, à savoir le milliard de chiffre d'affaires d'ici 2025. Il n'en fallait guère plus aux investisseurs pour revenir sur un titre qui a particulièrement souffert depuis le " profit warning " de la mi-novembre. Cela a permis de reléguer au second plan les perspectives teintées de prudence pour l'exercice en cours.