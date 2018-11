Plastiques du Val de Loire : Finalisation de l’acquisition de TransNav

Le Groupe Plastivaloire est l'unLe Groupe Plastivaloire annonce avoir finalisé, après la levée des dernières

Finalisation de l'acquisition du plasturgiste américain TransNav

des tous premiers fabricants européens de pièces plastiques complexes destinées aux produits de grande consommation. Le Groupe conçoit et réalise ces pièces en grande série. Le Groupe Plastivaloire intervient dans les domaines de l'automobile et de l'industrie. Le Groupe dispose de 30 sites industriels en France, Allemagne, Pologne, Espagne, Roumanie, Turquie, Tunisie, Angleterre, Portugal, Slovaquie , aux Etats-Unis et au Mexique.

ReRcevceezvgerzatguirteamtueitnetment toutetoute l'informationl'information financière du

Groupe Plastivaloire ensur simple demandevous inscrivant surà l'adresseplawstwivwal.oaicretu@sancetwus..fcrom

Euronext Paris Compartiment B Nombre d'actions :22 125 600

ISINFR0013252186 - PVLReutersPLVP.PABloombergPVL:FP

Recevez gratuitement toute l'information

Recevez gratuitement sur simple demande toute l'information à l'adresseplastivaloire@actus.frsur simple demande à l'adresseEuronext Parisplastivaloire@actus.frCompartiment B Nombre d'actions : Euronext Paris22 125 600

ISINFR0013252186 - PVLNombre d'actions : ReutersPLVP.PA 22 125 600BloombergPVL:FP

Compartiment B

ISINFR0013252186 - PVLReutersPLVP.PABloombergPVL:FP

clauses suspensives incluant notamment l'approbation des autorités anti-trust américaines, l'acquisition de 100% du capital du groupe plasturgiste américain TransNav.

Le Groupe confirme ainsi sa stratégie d'expansion internationale qui vise à s'implanter au plus près des grands bassins de production, notamment automobile, en Europe et sur le continent américain. Le Groupe Plastivaloire s'implante ainsi pour la première fois aux Etats-Unis, TransNav disposant de 2 sites industriels dans le Kentucky et le Michigan. Le Groupe accélère également son développement au Mexique en étant désormais présent à Puebla, un site géographiquement stratégique, comme celui de San Luis Potosi créé en juin 2016 par le Groupe.

De nombreuses synergies sont attendues sur le plan commercial, avec des portefeuilles de clients très complémentaires, TransNav étant par exemple très présent chez les constructeurs automobiles américains comme General Motors, Chrysler, Ford ou encore Tesla. Le partage des savoir-faire et des expertises permettra également de répondre parfaitement aux attentes des clients.

TranNav sera consolidé à partir du 1er novembre 2018 dans les comptes du Groupe. Faiblement endetté, TransNav devrait réaliser en 2018 un chiffre d'affaires en croissance, supérieur à 105 MUSD, réalisé pour environ 80% dans le secteur automobile. Cette acquisition payée intégralement en numéraire et financée par endettement, devrait avoir un effet relutif sur les marges.

Le Groupe Plastivaloire rappelle également que cette acquisition lui permet de prendre de l'avance son plan de marche avec désormais un chiffre d'affaires proforma proche de 750 M€, initialement visé en 2020, franchissant ainsi une étape importante vers l'objectif d'un chiffre d'affaires d'un milliard d'euros à horizon 2025.

Nombre d'actions : 22 125 600 - Euronext Paris, Compartiment B - ISIN : FR0000051377 - PVL - Reuters : PLVP.PA - Bloomberg : PVL.FP

www•ACTUS•fr