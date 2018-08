Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Plastivaloire (-0,40% à 14,94 euros) peine à convaincre avec son point d’activité du troisième trimestre 2017-2018. Si la croissance a ralenti, le spécialiste des pièces en plastique complexe indique pourtant que « cette évolution est conforme au plan de marche », ce qui l’a conduit à confirmer ses objectifs annuels.Dans le détail, Plastivaloire a réalisé un chiffre d'affaires de 162 millions d'euros lors du troisième trimestre de son exercice en cours, soit une hausse de 1,4% par rapport à la même période de l'année dernière. Pour sa part, le chiffre d'affaires 9 mois s'établit à 502,5 millions d'euros, en croissance purement organique de 6,7%.La quasi-totalité des sites de production en France et à l'étranger participe à cette progression. Le groupe dit continuer de recueillir les fruits de ses investissements en Allemagne avec l'entrée en production des affaires gagnées au cours des derniers mois.Le secteur "automobile" est bien orienté avec une hausse du chiffre d'affaires 9 mois de 7,1%. "Cette performance s'appuie sur le développement des productions pour les constructeurs premium en rang 1, conformément à la stratégie du groupe et à son positionnement à plus forte valeur ajoutée", souligne Plastivaloire.Quant à lui, le secteur "industries" affiche une hausse de 5% depuis le début de l'exercice. "De nouvelles affaires gagnées récemment, notamment dans l'électroménager, alimenteront l'activité des prochains mois", promet Plastivaloire.Compte tenu de ces éléments, le groupe a confirmé ses objectifs annuels : un chiffre d'affaires annuel compris entre 660 et 670 millions d'euros et une marge annuelle d'Ebitda entre 12% et 12,5%.Suite à cette publication "conforme aux anticipations", LCM a renouvelé sa recommandation Achat sur le titre Plastivaloire, assortie d'un objectif de cours de 22 euros. Le bureau d'études est conforté dans ses estimations pour l'ensemble de l'exercice avec un chiffre d'affaires attendu à 665,7 millions d'euros et une marge Ebitda de 12,3%.