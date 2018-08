21 août (Reuters) - Plastivaloire a annoncé mardi dans un communiqué :

* Un chiffre d'affaires de €162 mlns au T3 en hausse de +1,4% ;

* Une hausse de 6,7% en organique du chiffre d'affaires sur 9 mois ;

* Dit confirmer ses objectifs annuels d'un chiffre d'affaires entre €660 et €670 mlns et d'une marge d'Ebitda entre 12% et 12,5%. Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)