Plastiques du Val de Loire : Rapport Financier semestriel au 31/03/2019

Nord, Les Vallées - 37130 LANGEAIS Tél. 02.47.96.15.15 - Fax : 02.47.96.62.60 E-mail : gilbert.bruneau@plastivaloire.com 1 1 Attestation du rapport financier semestriel ....................................................................... 3 2 Comptes semestriels consolidés résumés ........................................................................ 4 I Compte de résultat consolidé.................................................................................................. 4 II Résultat global consolidé......................................................................................................... 5 III Etat de la situation financière consolidée............................................................................ 6 IV Variation des capitaux propres consolidés ........................................................................... 7 V Tableaux de flux de trésorerie consolidés.............................................................................. 8 VI Annexe aux états financiers consolidés .............................................................................. 9 3 Rapport semestriel ............................................................................................................ 26 I CHIFFRES CLES .................................................................................................................... 26 II Evolution de l'activité du Groupe .......................................................................................... 28 III Stratégie et perspectives ....................................................................................................... 29 Le groupe Plastivaloire est l'un des tous premiers fabricants européens de pièces plastiques complexes destinées aux produits de grande consommation. Le Groupe conçoit et réalise ces pièces en grande série. Le groupe Plastivaloire intervient dans les domaines de l'automobile, du multimédia, de l'industrie électrique et de l'électroménager. Groupe Plastivaloire dispose de 31 sites industriels en France, Allemagne, Pologne, Espagne, Roumanie, Turquie, Tunisie, Angleterre, Portugal, Slovaquie, Etats Unis et Mexique. Le groupe Plastivaloire est coté sur le marché Eurolist d'Euronext - Paris, compartiment B. Les états financiers consolidés ont été arrêtés par le conseil d'administration en sa séance du 6 juin 2019. 2 Attestation du rapport financier semestriel AU 31/03/2019 J'atteste, à ma connaissance, que les comptes consolidés semestriels résumés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité ci-joint présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice. Le 28 juin 2019 à Langeais Mr Patrick Findeling Président du Conseil d'Administration et Directeur Général 3 Comptes semestriels consolidés résumés I Compte de résultat consolidé En milliers d'euros Note 31.03.2019 31.03.2018 Produits des activités ordinaires 6A 360 595 340 413 - Ventes de produits 359 438 338 986 - Ventes de services 1 157 1 427 Autres produits opérationnels d'activité 10 292 6 859 Marchandises et matières consommées 190 507 177 707 Frais de personnel 97 370 85 075 Dotations aux amortissements et provisions 6B 18 808 13 822 Autres charges opérationnelles d'exploitation 43 731 41 193 RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 20 471 29 475 Autres produits opérationnels 7 2 158 2 538 Autres charges opérationnelles 7 2 810 2 130 RESULTAT OPERATIONNEL 19 819 29 883 Coût de l'endettement financier net 8 - 2 628 - 1 257 Autres produits et charges financières 8 1 185 122 Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence 227 452 Charges d'impôt sur le résultat 9 - 3 633 - 3 690 Résultat net consolidé 14 970 25 510 Résultat des intérêts ne donnant pas le contrôle 2 216 1 965 Résultat du Groupe 12 754 23 545 Nombre d'actions (en milliers) 22 090 22 078 Résultat net par action 16 0,58 1,07 Résultat net par action dilué 16 0,58 1,07 4 Résultat global consolidé Les autres éléments du résultat global sont présentés nets des effets d'impôt. Ces autres éléments ne seront pas recyclés ultérieurement en résultat. En milliers d'euros Note 31.03.2019 31.03.2018 Résultat net 14 970 25 510 Eléments qui ne seront pas recyclés ultérieurement en résultat Gains ou pertes actuariels sur les engagement de retraite -679 -214 Eléments qui seront recyclés ultérieurement en résultat Écarts de change résultant de la conversion des activités à 56 l'étranger Écarts de change résultant de la conversion de dettes liées à un 929 -733 investissement global de la mère dans une activité à l'étranger Résultat Global 15 220 24 619 Part revenant au groupe 13 697 22 862 Part revenant aux intérêts ne donnant pas le contrôle 1 523 1 757 5 Etat de la situation financière consolidée En milliers d'euros Note 31.03.2019 30.09.2018 I - ACTIFS NON COURANTS 395 807 272 096 Goodwill 10 60 084 29 238 Immobilisations incorporelles 11 36 696 5 261 Immobilisations corporelles 12 291 417 230 959 Participation sociétés Mises en équivalence 5 190 5 198 Autres actifs financiers 1 397 924 Impôt différé actif 1 023 516 II - ACTIFS COURANTS 395 077 354 184 Stocks 13 76 353 68 314 Créances clients 14 203 513 190 488 Autres créances 61 638 48 048 Trésorerie et équivalent trésorerie 15 53 573 47 334 III - Actifs destinés à être cédés - A - TOTAL ACTIF 790 884 626 280 I - CAPITAUX PROPRES 16 283 318 280 392 Capital 16 20 000 20 000 Primes 4 442 4 442 Réserves consolidées 228 864 198 670 Résultat net consolidé - part du groupe 12 754 39 685 Capital émis et réserves attribuables aux propriétaires de 266 060 262 797 la société mère Intérêts ne donnant pas le contrôle 17 258 17 595 II - DETTES NON COURANTES 212 229 103 067 Dettes financières à long terme 18 193 390 91 780 Impôts différés 8 867 2 308 Dettes au titre des pensions et retraites 17 9 972 8 979 III - DETTES COURANTES 295 337 242 821 Dettes fournisseurs et autres dettes 81 805 71 214 Autres dettes courantes 96 210 89 095 Dettes financières à court terme 18 111 813 78 210 Provisions 17 3 524 4 223 Dettes impôt sur les sociétés 1 985 79 IV - Passifs directement liés aux actifs destinés à être - cédés B - TOTAL CAPITAUX PROPRES ET DETTES 790 884 626 280 6 IVVariation des capitaux propres consolidés Nombre Ecarts de Réserves Rubriques Note d'actions Capital Primes consolidées Capitaux propres Total conversion émises accumulées Part du Intérêts ne donnant pas Groupe le contrôle Capitaux propres au 30.09.2017 22 126 20 000 4 442 -11 936 220 557 233 063 16 893 249 956 Résultat au 30.09.2018 39 686 39 686 4 011 43 697 Résultat comptabilisé directement en -2 733 0 -2 733 -1 236 -3 969 capitaux propres Mouvements de la réserve de -2 733 -2 733 -1 236 -3 969 conversion Ecarts actuariels reconnus en capitaux 0 0 propres Autres écarts de conversion 0 0 0 Résultat global 2017 - 2018 (2 733) 39 686 36 953 2 775 39 728 Opérations sur actions propres (380) (380) (380) Dividendes distribués par PVL (6 577) (6 577) (6 577) Dividendes distribués par les sociétés du (2 040) (2 040) groupe Autres mvts sur le capital (262) (262) (33) (295) Capitaux propres au 30.09.2018 22 126 20 000 4 442 -14 669 253 024 262 797 17 595 280 392 Résultat au 31.03.2019 12 754 12 754 2 216 14 970 Résultat comptabilisé directement en 1 622 -679 943 -693 250 capitaux propres Mouvements de la réserve de 1 622 1 622 -693 929 conversion Ecarts actuariels reconnus en capitaux -679 -679 -679 propres Résultat global 2018 - 2019 1 622 12 075 13 697 1 523 15 220 Opérations sur actions propres 244 244 244 Dividendes distribués par PVL (6 038) (6 038) (6 038) Dividendes distribués par les sociétés du (1 852) (1 852) groupe changement de méthode IFRS 15 (4 709) (4 709) (4 709) Autres mvts sur le capital 69 69 (8) 61 Capitaux propres au 31.03.2019 22 126 20 000 8 884 -10 314 222 198 266 060 17 258 283 318 7 Tableaux de flux de trésorerie consolidés Flux (en milliers d'euros) 31.03.2019 31.03.2018 OPERATIONS D'EXPLOITATION RESULTAT NET (part du groupe) 12 754 23 545 Part des intérêts ne donnant pas le contrôle dans le résultat sociétés intégrées 2 216 1 965 Quote part dans les résultats des sociétés mise en équivalence 227 -452 Eléments sans incidences sur la trésorerie Dotations aux Amortissements et provisions 17 182 12 501 Reprises des Amortissements et provisions -1 234 -1 332 Autres charges et produits calculés Plus et moins values de cession -744 -89 Charge d'impôt exigible et impôts différés 3 633 3 690 Charge d'intérêt financier 2 628 1 257 CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 36 662 41 085 Variation nette exploitation -12 058 -15 337 Variation de stock -2 307 -4 378 Variation des Créances d'exploit° -13 249 -13 164 Variation des Dettes d'exploit° 3 498 2 205 Variation nettes hors exploitation 834 -6 280 Variation des éléments du besoins en fonds de roulement -11 224 -21 617 Impôts décaissés -514 -4 371 Flux net de trésorerie provenant de l'exploitation 24 924 15 097 OPERATIONS D'INVESTISSEMENT Décaisst / acquisition immos incorporelles -403 -202 Décaisst / acquisition immos corporelles -24 484 -17 336 Encaisst / cession d'immos corp et incorp 1 723 1 237 Décaisst / acquisition immos financières -585 -235 Encaisst / cession immos financières 809 8 Tréso.nette /acquisitions & cessions de filiales -88 022 25 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement -110 962 -16 503 OPERATIONS DE FINANCEMENT Augmentation de capital ou apports 0 0 Dividendes versés aux actionnaires de la mère -4 420 -5 961 Dividendes versés aux minoritaires -3 069 -2 072 Décaisst / acquisition titres d'autocontrôle Autres dettes financières Encaissements provenant d'emprunts 120 472 6 030 Remboursement d'emprunts -30 008 -18 404 Intérêts financiers nets décaissés -2 612 -1 266 Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 80 363 -21 673 Incidences des variations de taux de change 5 -266 VARIATION DE TRESORERIE -5 670 -23 345 TRESORERIE A L'OUVERTURE 25 370 45 744 TRESORERIE A LA CLOTURE 19 682 22 399 8 VIAnnexe aux états financiers consolidés Note 1. Principes comptables .......................................................................................................... 10 Note 2. Faits marquants du semestre ............................................................................................. 12 Note 3. Evénements postérieurs à la clôture.................................................................................. 13 Note 4. Regroupement d'entreprise ............................................................................................... 13 Note 5. Informations par secteur opérationnel ............................................................................. 14 Note 6. Analyse de certains postes du compte de résultat pérationnel courant ....................... 15 Note 7. Autres revenus et charges opérationnels .......................................................................... 15 Note 8. Résultat financier................................................................................................................ 16 Note 9. Impôts sur les résultats....................................................................................................... 16 Note 10. Goodwill............................................................................................................................. 17 Note 11. Immobilisations incorporelles.......................................................................................... 18 Note 12. Immobilisations corporelles ............................................................................................. 18 Note 13. Stocks ................................................................................................................................. 19 Note 14. Créances clients................................................................................................................. 19 Note 15. Trésorerie et équivalents de trésorerie ....................................................................... 19 Note 16. Capitaux propres .............................................................................................................. 20 Note 17. Provisions courantes et non courantes............................................................................ 21 Note 18. Passifs financiers ............................................................................................................... 21 Note 19. Sociétés consolidées....................................................................................................... 23 9 Note 1.Principes comptables A - Principes généraux Les comptes semestriels consolidés résumés du groupe Plastivaloire ont été établis conformément à la norme IAS 34 « Information Financière Intermédiaire », telle que publiée par l'IASB et adoptée dans l'Union Européenne. Ils ne comportent pas l'intégralité des informations financières requises pour des états financiers annuels complets et doivent être lus conjointement avec les comptes consolidés du Groupe Plastivaloire pour l'exercice clos le 30 septembre 2018 sous réserve des particularités propres à l'établissement des comptes intermédiaires. Les chiffres figurant dans les tableaux ont été préparés en milliers d'euros et sont présentés et arrondis en millions d'euros (sauf indication contraire). Les comptes semestriels consolidés résumés clos au 31 mars 2019 ont été arrêtés par le conseil d'administration du 6 juin 2019. B - Normes et interprétations appliquées IFRS 15 - Produits des activités ordinaires provenant de contrats avec des clients Le Groupe a choisi d'appliquer la norme IFRS 15 selon la méthode dite du « rattrapage cumulatif ». Au 1eroctobre 2018 (date de transition), l'impact de l'application de la norme IFRS 15 sur les contrats en cours à cette date a été comptabilisé en capitaux propres pour un montant net d'impôt de 1.7M€. Le Groupe a analysé ses typologies de contrats afin de se conformer à la nouvelle norme IFRS 15. L'analyse a conduit à considérer qu'il n'existe qu'une seule obligation de prestation car le client n'obtient pas un contrôle effectif de l'outillage au regard des critères définis par la norme IFRS 15. De surcroît, il existe une interdépendance financière importante entre les prestations relatives à l'outillage, à la fabrication des préséries et des pièces fabriquées en séries. En conséquence, les coûts afférents à la phase dite « projet » sont désormais inscrits en immobilisations et sont amortis sur la durée contractuelle de production des pièces en séries à partir de la date de SOP ('Start of Production'). Ces coûts ont principalement à l'achat et/ou la conception des machines d'assemblage, de l'outillage, des process et du packaging. Les revenus associés à la phase projet sont quant à eux différés jusqu'à la date de SOP puis sont étalés sur la durée de la phase de production. S'agissant des tickets d'entrée (« business links») payés par le Groupe dans le but d'obtenir un nouveau contrat, les coûts associés ont la nature, au sens d'IFRS 15, de coûts « pay to play» et sont donc comptabilisés en diminution du chiffre d'affaires. Ils sont étalés sur la durée de la phase de production. Les incidences détaillées de l'application de cette norme sont présentées ci-après. 10 IFRS 16Contrats de location IFRS 16 modifie le mode de comptabilisation des contrats de location par les preneurs. Elle remplace la norme et interprétations IAS 17, IFRIC 4, SIC 15 et SIC 27. Alors que selon les dispositions d'IAS 17, le traitement comptable des contrats de location est déterminé en fonction de l'appréciation du transfert des risques et avantages liés à la propriété de l'actif, IFRS 16 impose un mode de comptabilisation unique des contrats par les preneurs impactant le bilan d'une façon similaire aux contrats de location financement. Le groupe a opté pour une application anticipée de la norme IFRS 16 sur les contrats de location qui est d'application obligatoire à compter du 1er janvier 2019. Le groupe a choisi l'option pour la méthode rétrospective simplifiée. Au 1eroctobre 2018 (date d'application anticipée), l'impact de l'application de la norme IFRS 16 sur les contrats en cours à cette date a été comptabilisé en capitaux propres pour un montant net d'impôt de 172 K€. Les incidences détaillées de l'application de cette norme sont présentées ci-après. IFRS 9 - Instruments financiers Le Groupe n'a pas identifié d'impact significatif sur le classement et l'évaluation des actifs financiers compte tenu de la nature de ses opérations. Impacts liés à l'application des nouvelles normes IFRS 15 et IFRS 16 L'analyse des impacts liés à l'adoption des normes IFRS 15 et IFRS 16 ressort ainsi : 1. Sur le compte de résultat consolidé M€ 31/03/2018 31/03/2019 IFRS15 IFRS 16 31/03/2019 retraité* publié publié Chiffre d'affaires 340,4 360,6 0,5 361,1 Marge brute 167,3 176,1 0,5 176,6 En % 49,20% 48,80% 48,90% EBITDA 42,3 36,1 -4 -1,5 30,6 En % 12,40% 10,00% 8,50% RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 30,5 20,5 -3 -0,2 17,3 En % 9,00% 5,70% 4,80% RESULTAT OPERATIONNEL 30,9 19,8 -3 -0,2 16,6 RESULTAT NET 25,5 15 -3 0,2 12,2 En % 7,50% 4,20% 3,40% *Chiffres au 31/03/2019 présentés selon les mêmes principes comptables qu'au 31/03/2018 (c'est-à-dire sans application d'IFRS 15 & 16). 11 2. Sur l'état de la situation financière consolidée M€ 31/03/2018 31/03/2019 IFRS15 IFRS 16 31/03/2019 publié publié retraité* Actifs non courants 258,9 395,8 -12,7 -21,7 361,4 Immobilisations Corporelles 218,6 291,4 -12,7 -21,7 257 Autres actifs non courants 40,3 104,4 104,4 Actifs courants 342,3 395 14,4 0 409,4 Créances clients 191,0 203,5 14,4 0 217,9 Autres actifs courants 151,3 191,5 191,5 Total actif 601,2 790,8 1,7 -21,7 770,8 Capitaux propres 266,4 283,3 1,7 0,2 285,2 Dettes non courantes 95,3 212,2 -19,1 193,1 Dettes financières à long terme 83,7 193,4 -19,1 174,3 Dettes courantes 239,5 295,3 -2,8 292,5 Dettes financières à court terme -155,8 -101,9 -2,8 -104,7 Total passif 601,2 790,8 1,7 -21,7 770,8 *Chiffres au 31/03/2019 présentés selon les mêmes principes comptables qu'au 31/03/2018 (c'est-à-dire sans application d'IFRS 15 & 16). Note 2.Faits marquants du semestre Acquisition de Transnav Le 5 novembre 2018, le Groupe Plastivaloire a finalisé, après la levée des dernières clauses suspensives dont l'approbation des autorités anti-trust américaines, l'acquisition de 100% du capital du groupe plasturgiste américain TransNav. Le Groupe confirme ainsi sa stratégie d'expansion internationale qui vise à s'implanter au plus près des grands bassins de production, notamment automobile, en Europe et sur le continent américain. Le Groupe Plastivaloire s'implante ainsi pour la première fois aux Etats-Unis, TransNav disposant de 2 sites industriels dans le Kentucky et le Michigan. Le Groupe accélère également son développement au Mexique en étant désormais présent à Puebla, avec un site géographiquement stratégique, comme celui de San Luis Potosi créé en juin 2016 par le Groupe. De nombreuses synergies sont attendues sur le plan commercial, avec des portefeuilles de clients très complémentaires, TransNav étant par exemple très présent chez les constructeurs automobiles américains comme General Motors, Chrysler, Ford ou encore Tesla. Le partage des savoir-faire et des expertises permettra également de répondre parfaitement aux attentes des clients. TransNav est consolidé à partir du 1ernovembre 2018 dans les comptes du Groupe. Financement Le 5 novembre 2018 le groupe Plastivaloire a mis en place un financement pour 100 M€ avec un pool bancaire composé de 4 banques. Ce nouvel emprunt a servi en particulier à financer l'acquisition du groupe Transnav. Cet emprunt souscrit au taux initial de 1.44% est remboursable sur une durée de 8 ans. 12 Note 3.Evénements postérieurs à la clôture Le 19 juin 2018, le groupe a finalisé l'acquisition du groupe Transnav. Note 4.Regroupement d'entreprise Acquisition du groupe Transnav le 5 novembre 2018. Cette acquisition est à considérer comme un regroupement d'entreprises au sens de la norme IFRS 3 révisée. Les activités du groupe Transnav ont été acquises pour un prix net de 92.2 millions d'euros L'affectation du prix d'acquisition a conduit à reconnaître des relations clientèle pour une valeur brute de 28,5 M€. Ces relations clientèle sont amorties sur une durée de 15 ans. Par ailleurs, certains actifs de production ont été réévalués à hauteur de 5 M€. Il en résulte un goodwill de 30,8 M€. (en milliers d'euros) Valeurs historiques Ajustement justes Justes valeurs IFRS valeurs Immobilisations incorporelles 534 28 470 29 004 Immobilisations corporelles 17 157 4 836 21 993 Autres actifs non courants 786 786 TOTAL ACTIFS NON COURANTS 18 477 33 306 51 783 Actifs courants 35 885 157 36 042 Trésorerie 3 214 3 214 TOTAL ACTIFS COURANTS 39 099 157 39 256 TOTAL ACTIFS 57 576 33 463 91 039 Passifs non courants - 5 805 5 805 Passifs financiers non courants 8 081 8 081 TOTAL PASSIFS NON COURANTS 8 081 5 805 13 886 Passifs courants 16 674 16 674 Passifs financiers courants 33 33 TOTAL PASSIFS COURANTS 16 707 - 16 707 TOTAL PASSIFS 24 788 5 805 30 593 Actifs nets 32 789 27 658 60 446 Actif net acquis (100 %) 60 446 Coût d'acquisition 91 293 Écart d'acquisition TRANSNAV (Goodwill) - 30 847 Cette affectation sera susceptible d'être revue pendant un an à compter du 5 novembre 2018 conformément à la norme IFRS 3 révisée. Compte pro-forma Les comptes pro forma ci-dessous ont été établis en retenant les mêmes hypothèses et les mêmes retraitements que ceux intégrés dans les comptes consolidés au 31 mars 2019. Le périmètre retenu est celui avant l'acquisition de Transnav. En milliers d'euros 31.03.2019 31.03.2018 Produits des activités oridinaires 324 051 340 413 Résultat opérationel courant 17 584 29 475 Résultat net consolidé 13939 25510 Résultat du groupe 11723 23545 13 Note 5.Informations par secteur opérationnel Conformément à IFRS 8 "Secteurs opérationnels", l'information par secteur opérationnel est dérivée de l'organisation interne des activités du groupe. L'information sectorielle se décline selon les branches suivantes : la branche Plasturgie, qui comprend les filiales de production,

la branche Outillage, qui consiste en la réalisation de moules et d'outillages spécifiques. Chacune de ces deux branches forme un tout cohérent exposé à des risques et une rentabilité qui lui sont propres. Les produits et charges résultant de l'activité Outillage sont comptabilisés en produits et charges d'exploitation. Les actifs et les dettes sont propres à chaque activité. En milliers d'euros Pièces Developpe- Autres Total Plastiques ments mouvements 31/03/2019 Chiffre d'affaires 318 677 41 918 360 595 Résultat opérationnel couran 18 629 -1 338 3 180 20 471 Autres charges et produits opérationnels -662 10 -652 Resultat opérationne 17 967 -1 328 3 180 19 819 Résultat financier -1 443 Charges d'impôt sur le résultat -3 633 Mise en équivalence 227 Résultat ne 14 970 Investissements corporels et incorporels 25 294 231 25 525 Immobilisations corporelles et incorporelles 523 031 23 035 35 070 581 136 31/03/2018 Chiffre d'affaires 298 732 41 680 340 413 Résultat opérationnel couran 25 070 4 405 29 475 Autres charges et produits opérationnels 398 10 408 Resultat opérationne 25 468 4 415 29 883 Résultat financier -947 -188 -1 135 Charges d'impôt sur le résultat -3 588 -101 -3 690 Mise en équivalence 452 452 Résultat ne 21 385 4 125 25 510 Investissements corporels et incorporels 21 667 624 22 291 Immobilisations corporelles et incorporelles 481 376 17 650 499 026 14 Note 6.Analyse de certains postes du compte de résultat opérationnel courant A - Chiffre d'affaires au 31 mars 2018 au périmètre 2019 en milliers d'euros Plastique Eng & dév. Total Chiffre d'affaires 2018 publié 298 733 41 680 340 413 Changement de périmètre de 2018 /2019 32 232 4 312 36 544 Chiffre d'affaires 2018 au périmètre 2019 330 965 45 992 376 957 Chiffre d'affaires 2019 318 602 41 993 360 595 Evolution en % -3,7% -8,7% -4,3% B - Dotations aux amortissements et dépréciation En milliers d'euros 31.03.2019 31.03.2018 Dotation aux amortissements 15 030 11 402 Dépréciation - perte de valeur 160 217 Provisions sur actifs circulants 2431 1323 Provisions pour risques et charges 1187 880 Total 18 808 13 822 Note 7.Autres revenus et charges opérationnels En milliers d'euros 31.03.2019 31.03.2018 Produits de cession d'immobilisations 1 723 1 262 Reprise de provision non récurente 390 901 Autres produits divers 45 375 Total Autres produits opérationnels 2 158 2 538 Coût de restructuration 556 - Amlortissement de la relation clientèle 805 - Valeur nette des immobilisations cédées 979 1 173 Autres charges diverses 470 957 Total Autres charges opérationnelles 2 810 2 130 15 Note 8.Résultat financier En milliers d'euros 31.03.2019 31.03.2018 Charges d'intérêts - 3 061 - 1 905 Produits financiers sur placements 433 648 Coût de l'endettement financier net - 2 628 - 1 257 Résultat sur écarts de conversion rapportés aux capitaux propres - - Résultat sur opération de change 1 185 112 Provision moins reprise financière - 10 Autres charges et produits financiers 1 185 122 Résultat financier - 1 443 - 1 135 Note 9.Impôts sur les résultats En milliers d'euros 31.03.2019 31.03.2018 Charge d'impôt courant 3 573 3 083 Charge d'impôt différé 60 607 Charge d'impôt sur le résultat 3 633 3 690 La charge d'impôt courant provient essentiellement des entités étrangères. Le groupe n'a pas comptabilisé l'impôt différé actif relatifs aux déficits reportables en France excédant le montant des impôts différés passifs, soit un montant de 47880 milliers d'euros au 30 septembre 2018. Ce crédit d'impôt est indéfiniment reportable. Le groupe Plastivaloire, dès qu'il en a la possibilité, opte pour le régime de l'intégration fiscale en France. 16 Note 10. Goodwill En milliers d'euros 31.03.2019 30.09.2018 Valeur brute 64 630 33 784 Dépréciation - 4 546 - 4 546 Ecart de conversion et autres mouvements - - Total 60 084 29 238 Les goodwill constatés concernent principalement les entités Karl Hess (Allemagne) BAP BURSA (Turquie) et Transnav (USA) Les goodwills historiques ont pour origine l'acquisition de sociétés localisées en France et en Roumanie. Au cours du premier semestre, le Groupe n'a comptabilisé aucune dépréciation en l'absence d'indice de perte de valeur. Ils se répartissent comme suit sur les différents sites de production (en milliers d'euros) : Nom de la société détenue Goodwill Dépréciation Valeur nette Sablé Injection 406 406 0 ERE Plastique 3 508 3 508 0 Ouest Injection 632 632 0 Elbromplast 246 0 246 Karl Hess GMBH 20582 20582 Otosima (nouvelle dénomination BAP Bursa) 8410 8410 Transnav 30846 30846 Total 64 630 4 546 60 084 Ventilation par secteur Secteur Valeur brute Dépréciation Valeur nette Plasturgie 64630 4546 60084 Developpement outillages 0 0 0 Valeur au 31.03.2019 64630 4546 60084 Plasturgie 33784 4546 29238 Developpement outillages 0 0 0 Valeur au 30.09.2018 33784 4546 29238 17 Note 11.Immobilisations incorporelles En milliers d'euros 01.10.2018 Mvt Acquisitions Cessions Autres Ecart 31.03.2019 périmètre Dotations Reprises mouvements conversion Frais d'études 4 150 -1 4 149 Concessions, brevets 14 069 301 405 5 2 964 -3 17 731 Autres éléments 3 375 28 703 13 7 -2 714 950 30 320 Valeurs brutes 21 594 29 004 418 12 250 946 52 200 frais d'études 4 149 4 149 Concessions, brevets 8 943 214 751 5 9 903 Autres éléments 286 95 806 250 15 1 452 Amortissements & 17 924 309 1 557 5 250 15 15 504 dépréciations Valeurs nettes 3 670 28 695 -1 139 7 0 931 36 696 Note 12.Immobilisations corporelles En milliers d'euros 01.10.2018 Regroup. Acquisitions Cessions Impacts Autres Ecart 31.03.2018 d'entreprise Dotations Reprises IFRS 15 & 16 mvts conversion Terrains 10 349 24 250 -40 10 083 Constructions 162 332 64 1 011 28 21 900 6 039 59 191 377 Matériel outillage 272 533 32 683 7 225 3 195 3 912 1 263 671 315 092 Autres immob. 27 685 1 789 1 756 417 1 033 21 -3 31 864 corporelles Immobilisations en 26 337 20 328 520 -8 188 61 38 018 cours et Avances Valeurs brutes 499 236 34 536 30 344 4 410 26 845 -865 748 586 434 Terrains 542 16 -315 243 Constructions 81 516 3 024 190 1 059 -1 060 -55 84 294 Matériel Outillage 171 129 10 420 8 916 2 408 1 069 -742 303 188 687 Autres immob. Corp. 18 053 1 416 1 290 410 188 1 252 4 21 793 Amortissements 271 240 11 836 13 246 3 008 2 316 -865 252 295 017 Valeurs Nettes 227 996 22 700 17 098 1 402 24 529 0 496 291 417 Le montant de la production immobilisée s'élève à 4730 milliers d'euros au 31/03/19. 18 Note 13. Stocks En milliers d'euros 31.03.2019 30.09.18 Brut Provision Net Net Matières premières 46 520 2 570 43 950 39 340 En cours biens 7 499 116 7 383 5 906 Produits finis 26 716 1 718 24 998 23 037 Marchandises 22 22 30 TOTAL STOCKS ET EN-COURS 80 757 4 404 76 353 68 313 Note 14.Créances clients En milliers d'euros 31.03.2019 30.09.2018 Valeurs Brutes 204 290 191 315 Dépréciation - 777 - 827 Valeurs Nettes 203 513 190 488 Dont à moins d'un an 203 513 190 488 Des contrats de cession de créances commerciales conclus principalement en France et en Angleterre permettent de céder à Natixis factor une partie des postes clients de certaines filiales. Ces contrats ne sont pas déconsolidant en l'absence de transfert des risques et avantages liés à la propriété des créances. Le montant cédé au 31/03/2019 s'élevait à 49741 milliers d'euros, il était de 44357 milliers d'euros au 30/09/2018. Note 15.Trésorerie et équivalents de trésorerie En milliers d'euros 31.03.2019 30.09.2018 Equivalents de trésorerie : OPCVM monétaires et autres 5 775 5 708 valeurs mobilières Comptes courants bancaires et disponibilités 47 798 41 625 Total Trésorerie à l'actif 53 573 47 333 Concours bancaires courants - 33 891 - 21 964 TOTAL TRESORERIE NETTE 19 682 25 369 Au 31 mars 2019 une partie de cette trésorerie fait l'objet d'un séquestre pour un montant de 12.3 M€, ce séquestre a été levé le 19 juin 2019. Instruments de trésorerie classés par degré de liquidité : Nature Montant Catégorie Comptes bancaires 47 798 Niveau 1 SICAV 76 Niveau 1 Dépôt à terme 5 699 Niveau 1 Obligations Niveau 1 Total 53 573 19 Note 16.Capitaux propres A - Capital social La valeur nominale de l'action est de 0.90 euro Au 31 mars 2019, le nombre d'actions en circulation était le suivant : Nb actions 31.03.2019 30.09.2018 Nombre d'actions émises et autorisées 22 125 600 22 125 600 Titres d'autocontrôle 36 023 62 206 Nombre d'actions en circulation 22 089 577 22 063 394 Les objectifs du Groupe dans la gestion de son capital sont : de maintenir l'exploitation du Groupe dans le but de fournir un retour sur capital aux actionnaires ainsi que des bénéfices aux autres intervenants, et

de fournir aux actionnaires une profitabilité satisfaisante en ajustant les prix des produits et services en fonction du niveau de risque. Le Groupe gère la structure de son capital et fait les ajustements nécessaires en fonction des conditions économiques et des caractéristiques de risque de ses principaux actifs. Dans le but de maintenir ou d'ajuster la structure du capital, le Groupe peut payer des dividendes aux actionnaires, rembourser du capital aux actionnaires, émettre de nouvelles actions, et acheter ou vendre ses propres actions. Les opérations sur le capital figurent distinctement dans le tableau de variation des capitaux propres consolidés. B - Actions propres L'assemblée générale du 29 mars 2019, autorise le conseil d'administration à affecter les actions détenues par Plastivaloire essentiellement à l'animation du titre. En milliers 31.03.2019 30.09.2018 Valeur des titres d'autocontrôle 288 896 Nombre de titres d'autocontrôle 36,0 62,0 C - Distributions L'Assemblée générale mixte des actionnaires du 29 mars 2019 a décidé une distribution de dividendes de 0.20 euro par action, soit 4 425 milliers d'euros. D - Résultat net par action Le résultat net par action est calculé en divisant la part du résultat net revenant au Groupe par le nombre d'actions adéquat. Le nombre d'actions retenu pour le résultat net par action est le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation au cours de la période, ce dernier prenant en compte la neutralisation des actions d'autocontrôle. Quantité 31.03.2019 31.03.2018 Actions en circulation 22 125 600 22 125 600 Actions d'autocontrôle - 36 023 - 48 007 Nombre d'actions retenues pour le résultat net par action 22 089 577 22 077 593 Le groupe ne dispose pas d'instrument dilutif. 20 Note 17.Provisions courantes et non courantes En milliers d'euros 31.03.2019 30.09.2018 Provision non courante Provision pour engagement de retraite 9 972 8 979 Provisions courantes Provisions pour litiges 3 028 3 647 Autres 496 576 TOTAL DES PROVISIONS COURANTES 3 524 4 223 Chacun des litiges connus dans lesquels Plastivaloire ou des sociétés du Groupe sont impliqués fait l'objet d'un examen à la date d'arrêté des comptes. Après avis des conseils juridiques, les provisions jugées nécessaires sont, le cas échéant, constituées pour couvrir les risques estimés. Note 18.Passifs financiers A - Ventilation par nature En milliers d'euros 31.03.2019 30.09.2018 Non courant Courant Non courant Courant Emprunt auprès des Ets de crédit 155 668 66 280 70 894 46 670 Crédit bail 18 064 9 005 20 818 9 410 Locations 19 489 2 379 Factoring 33 891 - 21 964 Autres dettes porteuses d'intérêts 169 258 68 166 Passifs financiers 193 390 111 813 91 780 78 210 B - Convention de titrisation et d'affacturage Plastivaloire assure une partie de son financement par des contrats de cession de ses créances commerciales. Au 31 mars 2019, la ressource de financement correspondant à la trésorerie reçue en contrepartie des cessions de créances s'établit à 40893 milliers d'euros, contre 29717 milliers d'euros au 31 mars 2018. (en milliers euros) 31.03.2019 30/09/2018 30/09/2017 Ressource de financement 40 893 28 037 13 685 Réserve de garantie inscrite en diminution des dettes -5 146 -5 172 -5 352 financières Financement reçu en contrepartie des cessions de 35 747 22 865 8 333 créances Créances cédées et sorties de l'actif Ressources de financement disponibles 2 829 2 828 17 745 21 C - Ventilation par échéance En milliers d'euros Total à 1 an à 2 ans à 3 ans à 4 ans à 5 ans à plus de 5 ans Emprunt auprès des 221 947 66 280 33 909 31 833 25 250 19 120 45 555 Ets de crédit Crédit bail 27 069 9 005 7 711 5 510 2 775 1 399 669 Locations 21 868 2 379 2 300 2 047 1 806 1 136 12 200 Factoring 33 891 33 891 Autres dettes 428 258 76 29 65 Passifs financiers 305 203 111 813 43 996 39 419 29 896 21 655 58 424 D - Analyse des dettes financières Ventilation par devise En milliers d'euros 31.03.2019 30.09.2018 30.09.2017 euro 279 784 167 998 143 249 GBP 3 710 257 2 246 MXN 6 967 Dinard 80 143 284 USD 11 341 autres 3 321 1 592 1 776 Total 305 203 169 990 147 555 Ventilation par taux En milliers d'euros 31.03.2019 % 30.09.2018 % Taux fixe 270 001 88,5% 146 645 86,3% Taux variable 35 202 11,5% 23 345 13,7% Total 305 203 100,0% 169 990 100,0% 22 Note 19.Sociétés consolidées Sociétés consolidées par intégration globale (filiales françaises) Entité juridique n° siret Siège % intérêt % contrôle Mère consolidante S.A. Plastiques du Val de Loire 644.800.161 Zone Industrielle Nord Les Vallées société mère (P.V.L.) 37130 Langeais Filiales françaises SAS Sablé Injection (S.I.) 351.440.177 ZA du pont 72300 Sablé sur Sarthe 99,99% 99,99% SAS Ouest Injection (O.I.) 411.746.977 ZI du Saosnois 72600 Mamers 98,12% 98,12% SAS Ere Plastique (E.R.E.) 343.725.630 Zac des Tribouillières 38460 99,97% 99,97% Crémieu SAS Creutzwald Injection (C.I.) 424 575 348 ZI Lourdes 57150 Creutzwald 99,99% 99,99% SAS Amiens Injection (A.I.) 423.982.552 Rue de la croix de pierre 80015 99,99% 99,99% Amiens SAS B.A.P. BELLEME 516.028.662 ZI route du Mans 61130 Bellême 100,00% 100,00% SAS Automotive Plastics 513.028.647 ZI du Canal des Sœur 23 Av. André 100,00% 100,00% Rochefort (A.P.R.) Dulin 17301 Rochefort SAS B.A.P. Voujeaucourt 513.028.613 ZAC de la Cray 25420 Voujeaucourt 100,00% 100,00% SCI MG 388.363.500 Zac des Tribouillières 38460 99,97% 100,00% Crémieu B.A.P. HOLDING 417.639.671 19, Rue du Jura 100,00% 100,00% 39179 Saint Lupiçin B.A.P. 775.597.784 19, Rue du Jura 99,95% 99,95% 39179 Saint Lupiçin B.A.P. JURA SAS 351.909.536 19, Rue du Jura 99,95% 100% 39179 Saint Lupiçin B.A.P. MORTEAU SAS 352.690.690 13, Rue du Maréchal Leclerc 25500 99,95% 100% Morteau B.A.P. CHALEZEULES SAS 349.565.986 Rue du Valset - ZI de Thise 99,95% 100% 25220 Chalezeule B.A.P. SAINT MARCELIN SAS 310.623.269 ZI la Gloriette 99,95% 100% 38160 Saint Marcellin 23 Sociétés consolidées par intégration globale (filiales étrangères) Filiales polonaises SP Fabryka Plastikow Kwidzyn UL. Zielna 13, 82-500 Kwidzyn - Pologne 85,00% 85,00% (F.P.K.) SP Fabryka Plastikow Gliwice UL. Wyczolkowskiego 20A, 44-109 Gliwice - 85,00% 85,00% (F.P.G.) Pologne Filiale roumaine SA Elbromplast (ELB) Str garii n1 Timisoara - Roumanie 99,60% 99,60% Filiales Espagnoles SA Cardonaplast C/Dels Forns, 4-5 pol ind la corta 08261 100,00% 100,00% Cardona Filiale Tunisienne Tunisie plastiques systèmes ZI Sidi Abdelhamid 4061 Sousse 59,97% 59,97% (TPS) Injection Plastiques Systèmes ZI Sidi Abdelhamid 4061 Sousse 59,97% 59,97% (IPS) Filiale Hongroise Duna Injection Real Estate 8000 Székesfehérvár, Holland fasor 4 85,00% 85,00% (DRE) Filiales Slovaques SAS B.A.P. DOLNY KUBIN ul Nadrazna 1387/65 920 41 Leopoldov 100,00% 100,00% B.A.P. NITRA Priemyselny Park Cab Okr Nitra 99,95% 100,00% 95124 Nove Sady Filiale britannique B.A.P. NORTHAMPTON North Portway Close - Round Spinney 99,95% 100,00% Northampshire NN3 8RE Filiale portugaise B.A.P. MARHINA GRANDE Zona Industrial do Casl da Lebre 2431 97,70% 97,75% Marinha Grande Filiales Allemandes BAP GMBH Westhafentower, Westhafenplatz1 60327 100,00% 100,00% franckfurt Plastivaloire Germany GMBH Lindenstockstrasse 29 100,00% 100,00% 57299 Burbach-Wahlbach KARL HESS GMBH & Co KG Lindenstockstrasse 29 100,00% 100,00% 57299 Burbach-Wahlbach Filiale Turque OTOSİMA PLASTİK SANAYİ VE Kayapa Sanayi Bölgesi Mah. Kayapa Sanayi TİCARET ANONİM 100,00% 100,00% Blv. No:11 Nilüfer - Bursa ŞİRKETİ Filiale Chinoise PVL schenzen Chine 100,00% Intégration globale 24 Entité juridique Siège % intérêt % contrôle Filiale Mexicaine Zona Industrial ,Delegacion Villa de Pozos CP Plastivaloire Mexico SA de CV 78423 SAN LUIS POTOSI 80,00% 80,00% Mexique Transnav Mexico 17 and 27 Rio Papaloapan Colonia San Juan 100% 100% Cuautlancingo, Puebla, Mexico Aztec ressources 27 Rio Papaloapan Colonia San Juan 100% 100% Cuautlancingo Filiale USA Transnac Holding 35105 Crcklewood New Baltimore Michigan 100% 100% Transnav Tecnology inc 35035 Cricklewood New Baltimore Michigan 100% 100% Transnav inc 35035 Cricklewood New Baltimore Michigan 100% 100% Transcart Inc 35035 Cricklewood New Baltimore Michigan 100% 100% Vreeken International 35035 Cricklewood New Baltimore Michigan 100% 100% Sociétés consolidées par mise en équivalence (filiales françaises) Entité juridique Siège % intérêt % contrôle BIA Plastic and Plating CAB 280, 95124 NOVE SADY 40,00% 40,00% technology slovakia SRO Transrompa van Zwanenbergweg 23 5026 RM Tilburg 50,00% 50,00% Netherlands 25 Rapport semestriel CHIFFRES CLES Evolution du chiffre d'affaires En M€ 360,6 340,4 311,2 2017 2018 2019 Marge opérationnelle courante En M€ Répartition du chiffre d'affaires par secteur 18,8% 81,2% Automobile Industries Résultat net part du groupe En M€ 29,5 26,7 8,7% 8,6% 20,5 23,5 20,2 12,8 5,7% 2017 2018 2019 2017 2018 2019 26 Free cash-flow En M€ et en % du CA 14,8 4,8% 2,0 0,6% 2017 2018 2019 -0,8% -2,7 Dette nette / capitaux propres En M€ 283 266 250252 88,8% 41,4% 37,2% 110 93 2017 2018 2019 Endettement Capitaux propres Investissements nets Industriels En M€ et en % du CA 25,1 22,1 7,4% 13,6 6,5% 4,4% 2017 2018 2019 27 IIEvolution de l'activité du Groupe Les résultats semestriels 2018-2019 sont le reflet d'une activité moins dynamique principalement liée au contexte conjoncturel défavorable dans le secteur automobile. Le Groupe Plastivaloire confirme cependant son dynamisme commercial avec une prise de commandes toujours élevée (+9,5% sur les 7 premiers mois de l'exercice à périmètre constant comparés à la même période en 2017-2018). Le Groupe continue ainsi de dérouler son plan de développement et devrait bénéficier d'un effet de levier sur la rentabilité dès que la conjoncture s'améliorera. Note 1.Structure du Groupe Le 5 novembre 2018, le Groupe Plastivaloire a finalisé, après la levée des dernières clauses suspensives dont l'approbation des autorités anti-trust américaines, l'acquisition de 100% du capital du groupe plasturgiste américain TransNav. Le Groupe confirme ainsi sa stratégie d'expansion internationale qui vise à s'implanter au plus près des grands bassins de production, notamment automobile, en Europe et sur le continent américain. Le Groupe Plastivaloire s'implante ainsi pour la première fois aux Etats-Unis, TransNav disposant de 2 sites industriels dans le Kentucky et le Michigan. Le Groupe accélère également son développement au Mexique en étant désormais présent à Puebla, avec un site géographiquement stratégique, comme celui de San Luis Potosi créé en juin 2016 par le Groupe. De nombreuses synergies sont attendues sur le plan commercial, avec des portefeuilles de clients très complémentaires, TransNav étant par exemple très présent chez les constructeurs automobiles américains comme General Motors, Chrysler, Ford ou encore Tesla. Le partage des savoir-faire et des expertises permettra également de répondre parfaitement aux attentes des clients. TransNav est consolidé à partir du 1ernovembre 2018 dans les comptes du Groupe. Note 2.Chiffre d'affaires Le chiffre d'affaires semestriel s'élève à 360,6 M€, soit une croissance de +5,9%, soutenue par l'intégration de TransNav, qui a contribué pour 36,5 M€ sur 5 mois (consolidation depuis le 1ernovembre 2018). A périmètre comparable, le chiffre d'affaires est en recul de -4,8%, en raison de la morosité du secteur automobile depuis septembre 2018. Le secteur Automobile (pièces et outillages) contribue pour 292,9 M€, soit 81,2% du chiffre d'affaires et le secteur Industries (pièces et outillages) pour 67,7 M€, soit 18,8% du chiffre d'affaires. Note 3.Résultats Marge d'EBITDA de 10,0% Le recul du chiffre d'affaires à périmètre comparable impacte mécaniquement la rentabilité opérationnelle semestrielle. La marge d'EBITDA ressort ainsi à 10,0% (8,5% avant IFRS 15/16 contre 12,4% au S1 2017-2018). Elle est également pénalisée par le renchérissement de certains coûts de productions (tension salariale, sous- traitance) et d'une moindre performance opérationnelle ponctuelle en Allemagne et au Royaume Uni, où des actions correctrices ont été rapidement mises en œuvre. Après dotations aux amortissements et provisions, le résultat opérationnel courant ressort à 20,5 M€ (17,3 M€ avant application des normes IFRS 15/16), soit une marge opérationnelle courante de 5,7%. La contribution de la joint-venture en Slovaquie au résultat net s'élève à 0,2 M€. Les frais financiers nets ressortent à -1.4 M€, atténués par un gain de change de 1,2 M€, et la charge d'impôt à 3,6 M€. Le résultat net ressort ainsi à 15,0 M€ dont 12,8 M€ part de Groupe. 28 Note 4.Structure financière Une structure financière très solide Les capitaux propres s'établissent à 283,3 M€, en progression de près de 17 M€ sur un an glissant. Les flux de trésorerie générés par l'activité ressortent à 24,9 M€ sur le premier semestre, à comparer à 15,6 M€ sur le premier semestre de l'exercice précédent. Cette évolution s'explique par une hausse du BFR maitrisée de 11,1M€. Ces flux autofinancent les investissements nets liés à l'exploitation de la période qui s'élèvent à 23,2 M€. Le décaissement net lié à l'acquisition de TransNav de 88,0 M€ a été financé par de nouveaux emprunts bancaires. En conséquence, l'endettement net ressort à 251,6 M€ (229,8 M€ retraité de l'application des normes IFRS 15 et 16), soit un taux d'endettement net de 89% (80% retraité). La trésorerie disponible est de 55,9 M€ au 31 mars 2019. La capacité bénéficiaire du Groupe et la maitrise des investissements devraient permettre d'accélérer le désendettement au cours des prochains semestres. IIIStratégie et perspectives Perspectives confirmées Le Groupe table sur une amélioration progressive de sa croissance organique au cours des prochains trimestres et bénéficiera d'une saisonnalité traditionnellement plus favorable au second semestre chez TransNav, en particulier sur le secteur Industries (commandes pour la grande distribution). Le Groupe Plastivaloire confirme ainsi son objectif, ajusté en mai, d'un chiffre d'affaires de 730 M€, tout en visant prudemment une marge d'EBITDA d'au moins 10,0% (tenant compte des nouvelles normes IFRS). L'activité commerciale reste soutenue depuis le début de l'exercice avec une très bonne prise de commandes aussi bien en Automobile qu'en Industries. Le Groupe continue de remporter de nombreuses affaires qui soutiendront la croissance des prochaines années, en phase avec l'ambition d'atteindre un chiffre d'affaires d'1 milliard d'euros en septembre 2025. A ce titre, le Groupe exploitera deux nouvelles usines en location en Pologne et en République Tchèque à partir de 2020 afin d'accompagner ses clients dans leur développements. IVDescription des principaux risques et incertitudes Les principaux risques et incertitudes identifiés par le Groupe dans la section V « Facteurs de risques » du Rapport Financier Annuel publié au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2018 n'ont pas subi d'évolution significative, à l'exception du risque lié à la mise en place d'un nouvel emprunt bancaire. Ce financement fait l'objet d'une clause de défaut aux termes de laquelle des ratios financiers, établis sur la base des comptes consolidés annuels, doivent être respectés. Le non-respect de ces ratios financiers pourrait avoir des conséquences dommageables sur la situation financière du Groupe. Transactions avec les parties liées Aucune transaction liée n'a influé significativement sur la situation financière ou les résultats du Groupe au cours du premier semestre de l'exercice 2018/2019. 29 Rapport des Commissaires aux Comptes Sur l'information financière semestrielle Période du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019 Plastiques du Val de Loire Grant Thornton Société Anonyme Commissaire aux comptes au capital de 20 000 000 € 27, rue James Watt Zone Industrielle Nord - Les Vallées BP 90 621 37130 Langeais 37206 Tours cedex 3 Alliance Audit Expertise et Conseil Commissaire aux comptes Parc Equatop - 59, rue du Mûrier 37540 Saint-Cyr-Sur-Loire Comptes semestriels arrêtés au 31 mars 2019 30 Rapport des Commissaires aux Comptes sur l'information financière semestrielle Plastiques du Val de Loire Période du 1eroctobre 2018 au 31 mars 2019 Aux Actionnaires, En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales et en application de l'article L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à : l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société Plastiques du Val de Loire , relatifs à la période du 1 er octobre 2018 au 31 mars 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;

, relatifs à la période du 1 octobre 2018 au 31 mars 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport ; la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité. Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du conseil d'administration.Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes. Conclusion sur les comptes Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit. Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34 -norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne relative à l'information financière intermédiaire. 31 Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le paragraphe B Normes et interprétations appliquées » de la note 1 « Principes comptables » de l'annexe des comptes

semestriels consolidés résumés qui présente les modalités retenues et les incidences de la première application au 1 er octobre 2018 des normes « IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés de contrats avec les clients » et IFRS 16 « Contrats de location ». Vérification spécifique Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels consolidés condensés sur lesquels a porté notre examen limité. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés condensés. Neuilly-sur-Seine et Saint-Cyr-Sur-Loire, le 28 juin 2019 Les Commissaires aux Comptes Grant Thornton Alliance Audit Expertise Membre français et Conseil de Grant Thornton International Pascal Leclerc Philippe Dos Santos Emmanuel Boquien 32 La Sté Plastivaloire - Plastiques du Val de Loire SA a publié ce contenu, le 28 juin 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

