Plastiques du Val de Loire : Rapport Financier semestriel au 31/03/2020

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

AU 31 MARS 2020

Société Anonyme au capital de 20.000.000 € Divisé en 22.155.600 actions de 0.90 € de nominal Siège social : Z.I. Nord, Les Vallées - 37130 LANGEAIS Tél. 02.47.96.15.15 - Fax : 02.47.96.62.60

E-mail :gilbert.bruneau@plastivaloire.com

1Attestation du rapport financier semestriel ....................................................................... 3

2Comptes semestriels consolidés résumés ........................................................................... 4

I Compte de résultat consolidé ..................................................................................................... 4 II Résultat global consolidé ............................................................................................................ 5 III Etat de la situation financière consolidée .............................................................................. 6 IV Variation des capitaux propres consolidés ........................................................................... 7 V Tableaux de flux de trésorerie consolidés ................................................................................. 8 VI Annexe aux états financiers consolidés ................................................................................. 9

3Rapport semestriel ............................................................................................................ 25

I CHIFFRES CLES .................................................................................................................... 25

II Evolution de l'activité du Groupe ........................................................................................... 27

III Stratégie et perspectives ....................................................................................................... 28

Le groupe Plastivaloire est l'un des tous premiers fabricants européens de pièces plastiques complexes destinées aux produits de grande consommation. Le Groupe conçoit et réalise ces pièces en grande série. Le groupe Plastivaloire intervient dans les domaines de l'automobile, du multimédia, de l'industrie électrique et de l'électroménager. Groupe Plastivaloire dispose de 32 sites industriels en France, Allemagne, Pologne, Espagne, Roumanie, Turquie, Tunisie, Angleterre, Portugal, Slovaquie, Etats Unis et Mexique.

Le groupe Plastivaloire est coté sur le marché Eurolist d'Euronext - Paris, compartiment B.

Les états financiers consolidés ont été arrêtés par le conseil d'administration en sa séance du 17 juin 2020.

1Attestation du rapport financier semestriel AU 31/03/2020

J'atteste, à ma connaissance, que les comptes consolidés semestriels résumés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité ci-joint présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.

Le 6 juillet 2020 à Langeais

Mr Patrick Findeling

Président du Conseil d'Administration et Directeur Général

2Comptes semestriels consolidés résumés

I

Compte de résultat consolidé

En milliers d'euros Note 31.03.2020 31.03.2019 Produits des activités ordinaires 5A 366 742 360 595 - Ventes de produits - Ventes de services 364 381 2 361 359 438 1 157 Autres produits opérationnels d'activité 6 9 374 10 292 Marchandises et matières consommées 193 828 190 507 Frais de personnel 101 047 97 370 Dotations aux amortissements et provisions 22 064 18 808 Autres charges opérationnelles d'exploitation 42 451 43 731 RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 16 726 20 471 Autres produits opérationnels 1 135 1 179 Autres charges opérationnelles 7 763 1 831 RESULTAT OPERATIONNEL 10 098 19 819 Coût de l'endettement financier net 7 -2 675 -2 628 Autres produits et charges financières 7 982 1 185 Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence 52 227 Charges d'impôt sur le résultat 8 -2 784 -3 633 Résultat net consolidé 5 673 14 970 Résultat des intérêts ne donnant pas le contrôle 1 255 2 216 Résultat du Groupe 4 418 12 754 Nombre d'actions (en milliers) 22 050 22 090 Résultat net par action 0,20 0,58 Résultat net par action dilué 0,20 0,58 ES COMPTES CO

IIRésultat global consolidé

Les autres éléments du résultat global sont présentés nets des effets d'impôt.