Plastivaloire : a bouclé l'acquisition de TransNav

07/11/2018 | 09:21

L'équipementier automobile Plastivaloire a annoncé hier soir la finalisation de l'acquisition de la société américaine TransNav, après la signature de l'accord le mois dernier.



Avec cette première opération aux Etats-Unis, le groupe basé entre Tours et Saumur 'confirme ainsi sa stratégie d'expansion internationale qui vise à s'implanter au plus près des grands bassins de production, notamment automobile, en Europe et sur le continent américain', indique un communiqué.



'De nombreuses synergies' sont attendues, bien qu'elles ne soient pas chiffrées à ce stade, mais l'opération devrait être relutive sur les marges. TransNav devrait réaliser un CA de 105 millions de dollars en 2018.



Ce faisant, Plastivaloire estime toujours que son CA proforma sera proche de 750 millions d'euros dès 2020, le milliard d'euros étant envisagé à horizon 2025.







