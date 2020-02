Plastivaloire : confirmation des objectifs pour l'exercice

10/02/2020 | 18:17

Le Groupe Plastivaloire annonce avoir réalisé au premier trimestre 2019-2020 un chiffre d'affaires de 183,9 millions d'euros, en hausse de +8,8%.



'Cette croissance intègre TransNav sur 3 mois cette année au lieu de 2 mois en 2018-2019. La performance est portée par la nette amélioration de la tendance organique, avec une hausse à périmètre constant de +4,7% (contre -2,1% sur l'ensemble de l'exercice 2018-2019). La zone Amérique a contribué pour 12,9% au chiffre d'affaires contre 9,7% au 1er trimestre 2018-2019', détaille le groupe.



'Le bon niveau d'activité enregistré au premier trimestre lance l'exercice 2019-2020 sur de bonnes bases. L'objectif du Groupe de 750 ME de chiffre d'affaires est ainsi conforté. Le Groupe rappelle également viser une marge d'EBITDA en progression et une hausse significative de la génération de free cash-flow, grâce à la capacité bénéficiaire et à la forte réduction programmée en 2019-2020 des investissements, après le niveau très élevé des derniers exercices', indique le groupe s'agissant de ses perspectives.



