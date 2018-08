Plastivaloire : confirme ses objectifs annuels

21/08/2018 | 18:25

Le groupe Plastivaloire a fait état ce mardi après Bourse de solides résultats au titre de son troisième trimestre 2017-2018, avec un chiffre d'affaires de 162,0 millions d'euros, en hausse de +1,4% par rapport à celui de l'année dernière à la même période.



Le chiffre d'affaires 9 mois s'établit ainsi à 502,5 millions d'euros, en croissance organique de +6,7%.



'Le niveau d'activité enregistré sur les 9 premiers mois de l'exercice est parfaitement en phase avec l'objectif d'un chiffre d'affaires annuel compris entre 660 et 670 millions d'euros. Le Groupe confirme également son objectif d'une marge annuelle d'EBITDA entre 12,0% et 12,5%', précise Plastivaloire.





