Plastivaloire : la marge d'EBITDA à 11% sur l'exercice

18/12/2018 | 18:32

Dévoilés ce mardi après Bourse, les résultats de l'exercice 2017-2018 de Plastivaloire sont marqués par un recul de -12,3% de l'EBITDA (à 72,2 millions d'euros) et de -12,2% du résultat opérationnel courant (51,8 millions d'euros).



La marge d'EBITDA s'affiche pour sa part à 11% (10,7% avant réintégration de la CVAE). 'Le recul d'environ 2 points s'explique pour près de la moitié par une baisse de la marge brute (...) et pour l'autre moitié, par une moins bonne absorption des coûts opérationnels (...) dans un contexte de ralentissement du marché automobile sur la fin de l'exercice', indique Plastivaloire, qui avait lancé mi-novembre un profit warning.



Par ailleurs, le résultat net part du groupe recule de -6,5%, à 39,7 millions d'euros. Rappelons que le chiffre d'affaires, dévoilé en novembre, s'établit à 658,9 millions. C'est 5% de plus qu'en 2016/2017, même si l'équipementier automobile visait entre 660 et 670 millions.



'Pour 2018-2019 (TransNav consolidé sur 11 mois), le Groupe Plastivaloire se fixe, en tenant compte du contexte économique plus incertain, un objectif de chiffre d'affaires de 745 millions d'euros, avec un objectif de marge d'EBITDA autour de 11%. À moyen terme, le Groupe Plastivaloire confirme son plan de développement régulier et ambitieux, désormais quasi exclusivement organique, qui vise à atteindre un chiffre d'affaires d'1 milliard d'euros en septembre 2025', indique le groupe s'agissant de ses perspectives.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.