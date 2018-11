Plastivaloire : le chiffre d'affaires annuel à 658,9 ME

15/11/2018 | 18:23

Plastivaloire a fait état ce jeudi soir d'un chiffre d'affaires pour son quatrième trimestre de 156,5 millions d'euros, stable par rapport à la même période en 2017 (+0,1%).



Les revenus de l'équipementier automobile s'établissent en conséquence à 658,9 millions d'euros au terme de l'exercice, 'très proche de l'objectif annoncé' et en hausse de 5% en comparaison annuelle.



'La moindre performance du secteur automobile, associée à une inflation des matières premières et de l'énergie, aura un impact sur les résultats. Le Groupe ajuste ainsi son objectif de marge d'EBITDA autour de 10,5% pour l'exercice, soit une baisse d'environ 1,5 point par rapport à l'objectif', anticipe Plastivaloire, qui publiera ses résultats annuels le 18 décembre.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.