Plastivaloire : le résultat net part du groupe à 4,4 millions

16/06/2020 | 18:16

Le groupe Plastivaloire annonce ce soir, pour son premier semestre 2019/2020, un résultat net de 5,7 millions d'euros, et un résultat net part du groupe de 4,4 millions d'euros.



Ceux-ci sont à comparer respectivement à 15 et 12,8 millions d'euros lors de la même période de l'exercice précédent.



L'EBITDA s'affiche, pour sa part, à 35,7 millions d'euros, contre 36,1 millions d'euros. Le tout pour une marge d'EBITDA à 9,7%, en léger recul de 0,3 point. Les revenus, eux, progressent légèrement, passant de 360,6 millions d'euros au S1 2018/2019 à 366,7 millions.



'Le 1er semestre de l'exercice 2019-2020 (octobre-mars) avait démarré sur des bases solides. L'activité est ainsi restée bien orientée jusqu'au mois de février notamment sur le secteur automobile. Le mois de mars a été, en revanche, marqué par la pandémie mondiale - Covid-19, qui a eu comme conséquence la fermeture progressive des sites de production et d'atténuer la croissance et la rentabilité semestrielle', commente le groupe.



