Plastivaloire : protocole d'accord pour TransNav

19/10/2018 | 18:07

Le groupe Plastivaloire annonce ce vendredi soir avoir signé un protocole d'accord engageant pour l'acquisition de 100% du capital du groupe américain TransNav.



TransNav dispose de trois sites industriels de plasturgie, deux aux États-Unis (dans le Michigan et dans le Kentucky) et un au Mexique (à Puebla). Il réalise aujourd'hui environ 80% de son activité dans le secteur automobile, notamment en produisant des pièces pour des constructeurs américains et pour des équipementiers spécialisés internationaux.



'Cette acquisition entre parfaitement dans la stratégie d'expansion internationale du Groupe Plastivaloire qui vise à s'implanter au plus près des grands bassins de production, notamment automobile. Elle accélère le développement du Groupe sur le continent américain, démarré avec l'ouverture d'un premier site industriel en propre au Mexique. Le Groupe Plastivaloire s'implante ainsi pour la première fois aux États-Unis', commente Plastivaloire.





