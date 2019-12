le titre repart à la baisse car les marges morflent sévère. La marge ebitda passe de 10.9 à 9.9%. L'ebitda stagne alors que le CA est en hausse de 70M€. Autrement dit sur périmètre identique hors croissance externe le groupe voit ses marges chuter fortement. On peut comprendre que le groupe subit encore le retournement du secteur auto comme les autres équipementiers. La croissance organique n'est que de 1%. Bref il va falloir scruter les autres éléments du groupe pour chercher les possibles relais de croissance 2020 et 2021.

J'attends de voir le Mexique en début d'installation et Transnav avec le rapprochement de PSA et FCA ce dernier étant américain et européen.

PVL pas cher mais visibilité loin d'être claire.

Disons qu'en l'état le groupe voit ses marges largement chuter à isopérimètre. Ca cç ne me plait pas du tout car il y a un effet ciseaux retournement de marché/investissements qui en terme de timing tombe mal.

On en prend pour 2 ans là j'ai l'impression.

Pas pressé de revenir.

Pas actionnaire.