Plastiques Du Val De Loire : Croissance 9 mois 2017-2018 : +6,7% - Confirmation des objectifs annuels

En M€

Données non auditées 2016-2017 2017-2018 Variation 3ème trimestre 159,7 162,0 +1,4% 9 mois 470,9 502,5 +6,7%

Le Groupe Plastivaloire réalise un troisième trimestre 2017-2018 solide avec un chiffre d'affaires de 162,0 M€ en hausse de +1,4% par rapport à celui de l'année dernière. Cette évolution est conforme au plan de marche du Groupe.

Le chiffre d'affaires 9 mois s'établit ainsi à 502,5 M€ en croissance purement organique de +6,7%. La quasi-totalité des sites de production en France et à l'étranger participe à cette progression. Le Groupe continue par exemple de recueillir les fruits de ses investissements en Allemagne avec l'entrée en production des affaires gagnées au cours des derniers mois.

Le secteur « automobile » est très bien orienté avec une hausse du chiffre d'affaires 9 mois de 7,1%. Cette performance s'appuie sur le développement des productions pour les constructeurs premium en rang 1, conformément à la stratégie du Groupe et à son positionnement à plus forte valeur ajoutée. Le secteur « industries » affiche une hausse de 5,0% depuis le début de l'exercice. De nouvelles affaires gagnées récemment, notamment dans l'électroménager, alimenteront l'activité des prochains mois.

Confirmation des objectifs annuels

Le niveau d'activité enregistré sur les 9 premiers mois de l'exercice est parfaitement en phase avec l'objectif d'un chiffre d'affaires annuel compris entre 660 M€ et 670 M€. Le Groupe confirme également son objectif d'une marge annuelle d'EBITDA entre 12,0% et 12,5%.

A propos du Groupe Plastivaloire :

Le Groupe Plastivaloire est l'un des tous premiers fabricants européens de pièces plastiques complexes destinées aux produits de grande consommation. Le Groupe conçoit et réalise ces pièces en grande série. Le Groupe Plastivaloire intervient dans les domaines de l'automobile, du multimédia, de l'industrie électrique et de l'électroménager. Le Groupe dispose de 27 sites industriels en France, Allemagne, Pologne, Espagne, Roumanie, Turquie, Tunisie, Angleterre, Portugal, Slovaquie et au Mexique.

Nombre d'actions : 22 125 600 - Euronext Paris, Compartiment B – ISIN : FR0000051377 - PVL

Reuters : PLVP.PA - Bloomberg : PVL.FP

