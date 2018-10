Le Groupe Plastivaloire annonce avoir signé un protocole d'accord engageant pour acquérir 100% du capital du groupe américain TransNav. TransNav dispose de 3 sites industriels de plasturgie, 2 aux Etats-Unis dans le Michigan et dans le Kentucky et 1 au Mexique, à Puebla.

Créé il y a plus de 35 ans, TransNav devrait réaliser en 2018 un chiffre d'affaires supérieur à 105 MUSD, en croissance. Le Groupe réalise aujourd'hui environ 80% de son activité dans le secteur automobile, notamment en produisant des pièces (suspensions, déflecteurs, pièces de réservoir et d'intérieur…) pour les plus grands constructeurs américains (General Motors, Chrysler, Ford, Tesla…) et pour les grands équipementiers spécialisés internationaux (Plastic Omnium, Ti Automotive Group, Magna, Eissmann…). Le solde de l'activité est réalisé dans différents secteurs avec toutefois une prépondérance pour le secteur de la distribution (chariots de supermarché par exemple).

Cette acquisition entre parfaitement dans la stratégie d'expansion internationale du Groupe Plastivaloire qui vise à s'implanter au plus près des grands bassins de production, notamment automobile. Elle accélère le développement du Groupe sur le continent américain, démarré avec l'ouverture d'un premier site industriel en propre au Mexique. Le Groupe Plastivaloire s'implante ainsi pour la première fois aux Etats-Unis.

Le rapprochement entre les 2 groupes offre de nombreuses synergies sur le plan :

commercial , avec des portefeuilles de clients très complémentaires et non redondants, ouvrant un véritable potentiel en matière de développement

, avec des portefeuilles de clients très complémentaires et non redondants, ouvrant un véritable potentiel en matière de développement industriel , le nouvel ensemble offrant à ses clients une couverture géographique complète en Europe et en Amérique du Nord. Au Mexique par exemple, le Groupe sera désormais présent sur les 2 grandes zones de production automobile (Puebla et San Luis Potosi)

, le nouvel ensemble offrant à ses clients une couverture géographique complète en Europe et en Amérique du Nord. Au Mexique par exemple, le Groupe sera désormais présent sur les 2 grandes zones de production automobile (Puebla et San Luis Potosi) technologique, avec un partage des savoir-faire et des expertises développées réciproquement notamment sur les outillages et les process d'injection complexes

Cette opération est soumise à l'approbation des autorités anti-trust aux Etats-Unis qui devraient se prononcer avant la fin de l'année 2018. L'opération est payée intégralement en numéraire et financée par endettement. Les dirigeants de TransNav resteront fortement impliqués dans la poursuite du développement de l'activité.

Une étape importante franchie pour atteindre l'objectif d'1 milliard de chiffre d'affaires à horizon 2025

Avec cette opération, le Groupe Plastivaloire prend de l'avance sur son plan de marche avec désormais un chiffre d'affaires proforma proche de 750 M€, objectif initialement fixé pour 2020, franchissant ainsi une étape importante vers l'objectif d'un chiffre d'affaires d'un milliard à horizon 2025.

A propos du Groupe Plastivaloire :

Le Groupe Plastivaloire est l'un des tous premiers fabricants européens de pièces plastiques complexes destinées aux produits de grande consommation. Le Groupe conçoit et réalise ces pièces en grande série. Le Groupe Plastivaloire intervient dans les domaines de l'automobile, du multimédia, de l'industrie électrique et de l'électroménager. Le Groupe dispose de 27 sites industriels en France, Allemagne, Pologne, Espagne, Roumanie, Turquie, Tunisie, Angleterre, Portugal, Slovaquie et au Mexique.

