Plazza prend de l'embonpoint sur les six premiers mois de l'année

Zurich (awp) - La société zurichoise Plazza a engrangé au premier semestre des revenus immobiliers de 12,2 millions de francs suisses, en hausse de près de 40% sur un an. Hors produit des revalorisations, le bénéfice net s'est envolé de plus de deux tiers à 8,3 millions de francs suisses, a détaillé vendredi un compte-rendu intermédiaire.

Le jeu des revalorisation s'est avéré stable sur un an et a permis au bénéfice net non ajusté de progresser de 23% à 14,2 millions.

La finalisation d'un projet à Wallisellen, en banlieue zurichoise, a porté la part de logements au sein du portefeuille à 69%. Les revenus des loyers ont généré plus des trois quarts des revenus locatifs de l'émanation en 2015 du conglomérat diversifié Conzzeta. Le groupe demeure confiant pour les surfaces commerciales dans l'ensemble, malgré des disparités régionales marquées sur ce segment.

Sur le front des projet, Plazza rappelle avoir débuté en début d'année la planification d'un gros chantier à Crissier, en périphérie lausannoise, devisé à 300 millions de francs suisses et pour lequel de nouveaux investisseurs ont été intégrés.

La commune vaudoise a notamment paraphé un contrat pour la construction d'une école primaire et accordé un permis de construire pour un centre de soins subventionné. Le premier coup de pioche risque toutefois de ne pas pouvoir être donné avant fin 2021.

L'autre grand chantier - la mue d'une zone industrielle à Regensdorf en quartier résidentiel - reste pour l'heure au stade embryonnaire, le groupe n'ayant lancé qu'en début d'année les études de faisabilité.

La direction anticipe pour l'ensemble de l'exercice une progression de quelque 15% de ses revenus immobiliers et d'au moins 10% de son bénéfice net hors produit des revalorisations et hors effets exceptionnels.

