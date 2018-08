Plazza affiche une bonne rentabilité au premier semestre

Zurich (awp) - La société immobilière Plazza, dont 90% du portefeuille se situe dans la région zurichoise, a vu ses recettes de loyers augmenter de 13% à 8,8 millions de francs suisses au premier semestre. Le bénéfice net hors revalorisation s'est établi à 4,9 millions (+17% sur un an), a annoncé vendredi la société.

Le résultat d'exploitation avant amortissements a augmenté dans les mêmes proportions (18%) à 6,1 millions de francs suisses.

L'ensemble des investissements lors de la période sous revue a atteint 16 millions de francs suisses, en recul de 0,8 million. Les investissements ont essentiellement été consacrés à un projet à Wallisellen. La valeur du portefeuille immobilier s'établissait au 30 juin à 616 millions (+4,2%).

Plazza observe des signes de saturation du marché du logement. Mais la société n'entrevoit pas de recul des constructions pour l'année en cours. Le fait que ses biens se positionnent dans le "milieu de la gamme des prix" et dans des lieux centraux a pour conséquence que son parc immobilier reste "très recherché", souligne le communiqué.

Plazza souligne avoir deux projets de développement "très prometteurs", à Regensdorf et à Crissier. Pour ce dernier, la planification devrait démarrer en 2019 et le début des travaux "pas avant 2020". Pour Regensdorf, la réalisation est prévue "au plus tôt dans cinq à huit ans".

Pour l'ensemble de l'année, la société s'attend à pouvoir étoffer d'un quart environ ses recettes de loyers. Le bénéfice avant revalorisation devrait augmenter d'un tiers environ.

op/al