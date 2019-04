Plus500 Ltd : l'action plonge après un début d'année compliqué

La plateforme de trading en ligne britannique Plus500 n'a pas échappé à la chute d'activité qui a frappé l'ensemble de la profession. Dans la matinée du 12 avril, l'action s'effondre de plus de 20% à 548 GBp à Londres dans le sillage de sa publication de résultats. Elle a même brièvement perdu plus de 40% peu après l'ouverture, en signant un point bas juste sous les 400 GBp. Les concurrents IG Group et CMC Markets en subissent aussi le contrecoup.Les revenus trimestriels de Plus500 se sont littéralement effondrés, passant de 297,3 à 53,9 millions de dollars entre le premier trimestre 2018 et le premier trimestre 2019. Le nombre de clients actifs a été réduit de plus de moitié à 97 921. Début 2018, la plateforme avait profité de la grande nervosité des marchés. En outre, les nouvelles règles de protection des investisseurs particuliers européens ont amputé l'entreprise d'une partie de ses ressources.Liberum a coupé de 1760 à 1000 GBp son objectif ce matin, mais le bureau d'études estime que le dossier conserve de beaux arguments, malgré ce début 2019 compliqué par l'absence de volatilité.