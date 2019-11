PNC Financial Services Group : De retour sur des niveaux de vente

Données financières (USD) CA 2019 17 695 M EBIT 2019 7 202 M Résultat net 2019 5 077 M Dette 2019 - Rendement 2019 2,77% PER 2019 13,4x PER 2020 12,9x Capi. / CA2019 3,76x Capi. / CA2020 3,73x Capitalisation 66 506 M Prochain événement sur PNC FINANCIAL SERVICES GRO 15/01/20 Année 2019 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 26 Objectif de cours Moyen 150,27 $ Dernier Cours de Cloture 151,78 $ Ecart / Objectif Haut 12,0% Ecart / Objectif Moyen -0,99% Ecart / Objectif Bas -14,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre William Stanton Demchak Chairman, President & Chief Executive Officer E. William Parsley Chief Operating Officer & Executive Vice President Robert Q. Reilly Chief Financial Officer & Executive Vice President Steven C. van Wyk Executive VP, Head-Technology & Innovation Deborah Guild Chief Information & Security Officer