PNE AG : un fonds songe à racheter la société

27/08/2019 | 09:34

Un fonds d'infrastructure appartenant à Morgan Stanley discute d'une coopération avec le groupe allemand qui opère des parcs éoliens. Une coopération qui pourrait aller jusqu'à un rachat.

Dans un communiqué publié ce matin, PNE AG confirme les rumeurs du marché selon lesquelles des discussions sont en cours avec Morgan Stanley Infrastructure Partners et son fonds North Haven Infrastructure Partners III. Lors de ces pourparlers, les parties ont "évoqué les possibilités de coopération et d'investissement qui pourraient inclure une offre publique d'achat sur PNE AG".



MSIP a soumis une offre indicative dont le prix serait compris entre 3,50 et 3,80 EUR. Rien ne dit, à ce stade, que les discussions aboutiront, indique, selon la formule consacrée, PNE. Le titre réagit positivement en gagnant plus de 8% à Francfort, à 3,30 EUR... en-deçà du bas de fourchette de l'offre potentielle.