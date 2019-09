Poenina améliore ses résultats tous azimuts au 1er semestre

Zurich (awp) - Le spécialiste zurichois des techniques du bâtiment Poenina a enregistré une vive progression des résultats à tous les niveaux au premier semestre 2019, profitant des fruits du rachat d'Inretis. La solide progression devrait se poursuivre en seconde partie d'année.

Le chiffre d'affaires s'est envolé de 88,6% sur un an à 117,9 millions de francs suisses, tandis que le résultat d'exploitation (Ebit) a doublé à 5,8 millions entre janvier et fin juin, a précisé Poenina mardi dans un communiqué.

Le bénéfice net est quant à lui ressorti à 4,3 millions de francs suisses, un bond de 95,5% comparé au premier semestre 2018.

Si les recettes sont ressorties en dessous des prévisions des deux analystes interrogés par AWP, les bénéfices opérationnel et net ont dépassé leurs attentes.

Poenina a fait état d'une "forte demande continue dans les techniques du bâtiment, notamment dans l'agglomération de Zurich et grâce aux nombreuses constructions publiques et investissements dans les infrastructures en Valais". Cette situation se répercute positivement sur le carnet de commandes et les entrées d'ordre.

La seconde partie d'année devrait être toute aussi solide que la première, a estimé le groupe. Des acquisitions sont toujours à l'ordre du jour, dans le secteur des sociétés suisses actives dans les techniques du bâtiment.

En avril, le directeur financier (CFO) Fotios Michos avait dit viser pour l'exercice en cours un chiffre d'affaires avoisinant les 240 millions de francs suisses, soit près du double de celui réalisé en 2018. Ajustée des effets d'acquisitions, la croissance devrait être stable, avait précisé le directeur général Jean Claude Bregy.

