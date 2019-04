Vive croissance pour Poenina en 2018

Zurich (awp) - Poenina affiche une solide croissance au terme de l'année 2018, exercice marqué notamment par le rachat du grison Inretis. Etoffant ses ventes, le spécialiste zurichois des techniques du bâtiment a vu son bénéfice net gagner 8% en l'espace d'un an à 7,8 millions de francs suisses. Une hausse de 10 centimes du dividende à 1,70 franc par titre est proposée.

A la faveur d'une demande stable dans le domaine des techniques du bâtiment et d'entrées de commandes demeurant à un bon niveau, le chiffre d'affaires a bondi de 29% à 158,5 millions de francs suisses, écrit jeudi l'entreprise sise à Opfikon. L'embellie reflète également la consolidation à compter du 5 décembre d'Inretis.

Conséquence de l'intégration de l'entreprise grisonne, l'effectif du groupe a plus que doublé, passant d'une année à l'autre de 457 à 984 salariés. Le résultat d'exploitation avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) a progressé de 18% à 10,9 millions de francs suisses et le bénéfice opérationnel (Ebit) a gagné 16% à 10,1 millions.

Reflet de la bonne performance, le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale du 22 mai le versement d'un dividende de 1,70 franc par action au titre de l'exercice écoulé, en hausse de 10 centimes au regard de la rémunération versée pour 2017.

Optimisme de mise

Evoquant l'exercice en cours, Poenina se veut optimiste au vu d'investissements demeurant à un haut niveau dans le secteur du bâtiment. Outre les contrats de services à court terme, l'entreprise affirme pouvoir se reposer sur des réserves de travail pour près de six mois. A plus long terme, la société vise une expansion de sa présence en Suisse, via des acquisitions complémentaires.

Dans un communiqué séparé, SIX Exchange Regulation, l'organe de contrôle de l'exploitant de la Bourse suisse SIX, indique avoir constaté des manquements de la part de Poenina concernant la présentation dans le bilan et le compte de résultat des créances et des dettes issues des contrats en cours et des ajustements de valeur relatifs. Il a également constaté des omissions de publication en lien avec le rapport sectoriel et les répercussions économiques des engagements de prévoyance.

Dans ses comptes annuels 2017, l'entreprise zurichoise avait notamment compensé des créances issues de contrats en cours avec des dettes issues de contrats en cours, malgré l'absence de lien entre ces postes qui ne pouvaient ainsi faire l'objet d'une compensation, écrit SIX. Si ces manquements ont entraîné des modifications de la présentation du bilan et du compte de résultat, ils n'ont toutefois pas eu d'influence sur les résultats et le capital propre.

Dans le cadre d'un accord, Poenina s'est engagée à corriger et à publier cette erreur dans les comptes annuels 2018 et à modifier les informations figurant dans l'annexe. La société a par ailleurs versé 10'000 francs suisses à la Fondation pour les recommandations relatives à la présentation des comptes.

