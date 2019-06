Polyphor lance une phase III sur son balixafortide contre le cancer du sein

Données financières (CHF) CA 2019 23,2 M EBIT 2019 -51,2 M Résultat net 2019 -68,8 M Trésorerie 2019 80,6 M Rendement 2019 - PER 2019 - PER 2020 VE / CA 2019 1,94x VE / CA 2020 11,8x Capitalisation 126 M Graphique POLYPHOR AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique POLYPHOR AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 4 Objectif de cours Moyen 20,0 CHF Ecart / Objectif Moyen 76% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Giacomo di Nepi Chief Executive Officer Argeris N. Karabelas Chairman Kalina Scott Chief Financial Officer Daniel Obrecht Chief Scientific Officer Frank Weber Director, Chief Medical & Development Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) POLYPHOR AG -38.45% 131 CSL LIMITED 16.22% 64 329 BIOGEN -22.98% 43 310 ALEXION PHARMACEUTICALS 23.40% 25 574 SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD --.--% 16 821 GRIFOLS 8.52% 16 048